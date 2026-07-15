15 Temmuz darbe girişimi fotoğraf sergisi Gaziantep'te

İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi Fettullahçı Terör Örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimindeki dehşeti ve milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğraflardan oluşan "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" isimli fotoğraf sergisi Gaziantep'te açıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Gaziantep'te anlamlı bir fotoğraf sergisine imza attı. Şehitkamil Sanat Merkezinde "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" temasıyla açılan sergide, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin ilk anlarından itibaren İHA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından çekilen kareler yer aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve yaşanan gelişmeleri dünyaya naklen yayınlarla aktaran yayın kuruluşu olan İHA, o gece milletin gösterdiği kahramanlık, demokrasi mücadelesi ve darbecilere karşı verilen direnişi yansıtan fotoğrafları bir araya getirdi. Sergide, darbecilere karşı meydanlara çıkan vatandaşların mücadelesini, güvenlik güçlerinin operasyonlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere kritik noktalarda yaşananları ve milletin demokrasiye sahip çıkışını belgeleyen çok sayıda fotoğraf yer aldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ziyaretçilere fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

"Sergide toplumsal hafızayı diri tutması için ibretlik fotoğraflar var"

Düzenlenen sergiyi ziyaret eden ve fotoğrafların toplumsal hafızayı diri tutması adına ibretlik olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Biz sergiyi gezdik. Burada çok güzel çalışmalar yapılmış. Bu fotoğrafları bugüne kadar ulaştıran herkese teşekkür ediyoruz. O günü fotoğraflayarak ve kayıt altına alarak bu anların bugünlere ulaşmasını sağlayan foto muhabirlerimize ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerimize teşekkür ediyoruz. Bu fotoğrafların toplumsal hafızayı diri tutması, canlı tutması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Her biri ibretlik nitelikte olan bu kareler gerçekten takdire şayan. Çok güzel çalışmalar yapılmış. Burayı gezerken insan, sanki o geceyi yeniden yaşıyormuş gibi oluyor; tüyleri diken diken oluyor. Bu vesileyle hem İhlas Haber Ajansı'na hem de bu çalışmada emeği geçen başta foto muhabirleri olmak üzere tüm haber ajansı muhabirlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı