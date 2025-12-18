İbrahim Safi'nin sanat mirası 40 yıl sonra Fatih'teki sergide sanatseverlerle buluştu

FATİH Belediyesi, Türkiye resim sanatının usta ismi İbrahim Safi'nin 1984'ten bu yana düzenlenen en kapsamlı sergisine ev sahipliği yapıyor. 'SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi', sanatçının son 40 yıllık sanat yolculuğuna ışık tutan ve farklı koleksiyonlardan titizlikle derlenen 79 eserini Fatih'te bir araya getirdi.

Nusret Çolpan Sanat Galerisi'ndeki sergi, Safi'nin gözünden İstanbul'un Boğaziçi, Haliç, Fatih manzaraları ve natürmortları aracılığıyla kentin görsel belleğine yapılmış eşsiz bir yolculuk vaat ediyor. Safi'nin İstanbul'a olan tutkusunu ve renklerle kurduğu derin bağı gözler önüne seren serginin açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sergi fikrinin Safi'nin koleksiyonerlerinden Ömer Seyfi Aktülün ile bir sohbet esnasında ortaya çıktığını söyledi. Turan, "Hep beraber eserleri topladık ve ortaya güzel bir seçki çıktı. Burada 15-20 sergi açtık. Bu salona en çok yakışan sergi bu oldu. Bunu samimiyetle söylüyorum. 40 yıl sonra böyle bir sergi, birçok insanın gayretiyle oldu" diye konuştu.

'FATİH'TE NİTELİKLİ KÜMELENMENİN YENİ YENİ TOMURCUKLARINI GÖRÜYORUZ'

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Turan, "Bir sergi olması için gerçekten uzun bir çaba gerekiyor. Eserlerin koleksiyonerlerin evinden alınması, getirilmesi, depolanması, saklanması, sigortalanması, asılması, boyanması gibi çok büyük bir operasyon yürütülüyor.Mekan ve kültür üzerinden de bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi benim çabamla olan şey değil, burada buna değer katan bir sürü arkadaşımız var. Fatih'te geçmişte var olan nitelikli kümelenmenin yeni yeni tomurcuklarını görüyoruz. İnşallah bu tomurcuklar, bir gün çiçeğe dönecek ve inşallah buraları eski günlerdeki gibi sanat, kültür, kitap, ilim anlamında tekrar bir çiçek bahçesi şeklinde görmek hepimize nasip olur" dedi.

'GÜZEL İŞLER YAPILIYOR, BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ise "Son dönemde Fatih'te çok güzel işler yapılıyor. Bu anlamda buradaki sergi ve daha saymakla zamanınızı almak istemeyeceğim onlarca proje bir kültür yöneticisi olarak bizleri çok heyecanlandırıyor, takdirle ilgiyle takip ediyoruz. Başkanımızın bu samimiyetine, gayretine destek veren kıymetli hocalarımız var. Hep birlikte bu çabanın büyümesine destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz da "Ben bir resim uzmanı değilim ama resme bakmayı çok seviyorum. İnsanı insan, toplumu toplum yapan, bir medeniyeti, milleti, devleti güçlü kılan vefası, erdemi, insana verdiği önemdir. Kabiliyet, birikim sahibi, hizmet ehli olan insanı hatırlamasıdır. Hatırlayan yaşar, hatırlatan yaşatılır. Dolayısıyla bu sergiyi her şeyden önce bu vasfıyla önemsiyorum" dedi.

Nusret Çolpan Sanat Galerisi'ndeki SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif sergisi, 13 Mart 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.