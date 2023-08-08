İBB, Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı cemeviyi restore ediyor

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibi, Alevi inancı ve kültürünün en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesi Hacılı Köyü'ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için çalışmalara başladı. Hacılar Köyü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarih olarak unutulmuş, belki üstü örtülmüş bir hazineyi tekrar ülkemize kazandıracağız. Sadece bu köyün bir değeri değil, bu ülkenin bir değeri olacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte dün geldiği Tunceli'nin ilçelerindeki ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Türbesi ve Cemevi'ni ziyaret eden İmamoğlu ve beraberindekiler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu çifti, yurttaşların ikram ettiği lokmalara ortak oldu.

Tunceli CHP İl Başkanı Hıdır Mercan, "Sayın Genel Başkanımızı temsilen sizi burada ağırladık. Sayın Genel Başkan adına, onun misafirperverlik anlayışıyla, dilsiz gibi görünen ama çok şey dolu olan bir bağlamayı hediye etmek istiyorum" diyerek, İmamoğlu'na bağlama hediye etti. İmamoğlu, bağlamayı, 3 kere öpüp başına koyarak teslim aldı.

İmamoğlu'nun Tunceli gezisindeki son durağı Pülümür ilçesi oldu. İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı'na bağlı İBB Miras, Alevi inancının en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli Pülümür Hacılı Köyü'ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için başlattığı çalışmaları yerinde inceledi. Köy halkının yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından, Pir Sultan Abdal Ocağı'nın restorasyonuyla ilgili bilgilendirildi.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI POLAT'TAN OCAKLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Polat, "Burası, Pir Sultan'ın yaşadığı iki tane ocaktan birisi. Bir tanesi, esas merkezi olan Banaz'daki yapı. Şu an o da tescillendi. Bizim ilgilendiğimiz süreçte buradaki yapı da şu an kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda. 2 sene önce, İBB miras olarak, burada uzunca bir süre kalarak, etraflı bir çalışma yaptıktan sonra bir belgelemesini yaptık. Yakın zamanda da ekipler gelerek şantiyi başlattı. Buradaki çalışma, bir inşai faaliyet sonucu getirecek, bir konfor getirecek. Ama öncelikli olarak burada artık çok çok özel bir Alevi kültürünün, çok özel bir ocak evini koruma ve doğru bir restorasyon anlayışını, diğer şehirlerde kötü örnekleri de gösterecek bir emsal olma konusu çok önemli" dedi.

Polat'ın bilgilendirmesinin ardından Pir Sultan Abdal'ın 17'nci yüzyılda yaşadığı ocağın içinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, cemevi dedesi tarafından okunan dua sonrasında dağıtılan lokmaya ve Muharrem ayı nedeniyle pişirilen aşureye ortak oldu.

"ARKADAŞLARIM TARİHİ BİR HAZİNEYİ ORTAYA ÇIKARTIYORLAR"

Burada da kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlarım tarihi bir hazineyi ortaya çıkartıyorlar. Anladığım kadarıyla burada çok çarpıcı sonuçları elde edeceğiz ve yüzyıllardır burada var olan bu ibadethaneyi gün ışığına çıkartacağız inşallah. ve burada, inşallah yine bununla beraber, civarındaki belli yapıların da düzene girmesiyle, aslında tarih olarak unutulmuş, belki üstü örtülmüş bir hazineyi tekrar ülkemize kazandıracağız. Yani anlıyorum ki sadece bu köyün bir değeri değil, bu ülkenin bir değeri olacak. Onun için hem bu köyde olmaktan hem bu köyün insanı olmaktan gurur duyuyorsunuzdur. Biz de biz de bu köye hizmet etmekten elbette gurur duyacağız."

SÜRGÜNDEN DÖNÜP, HACILI KÖYÜ'NE YERLEŞTİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü'nde 1495 veya 1499 yıllarında doğduğu tahmin edilen Pir Sultan Abdal, ilerleyen yıllarda kendi talebesi olan Hızır Paşa tarafından sürgün edilir. Erdebil'e giden Pir'e, topraklarına dönmesi telkin edilir. Pir Sultan Abdal, Tunceli'ye gelir, Pülümür'e bağlı Hacılı Köyü'nde kendisine ev yapar, evlenir ve çocukları olur. Pir Sultan Abdal'ın 17'nci yüzyıldan kaldığı düşünülen Pülümür ilçesine bağlı Hacılı Köyü'ndeki evi, çeşitli yangınlar ve depremlere karşın ayakta kalmayı başarır. Zaman içerisinde yıpranan yapı, İBB Miras tarafından Türkiye inanç ve kültür hayatına kazandırılacak.