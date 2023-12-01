HAK-İŞ'in düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi. Yarışmaya 128 ülkeden 4 bin 431 film başvuruda bulundu.

HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl on ikincisini düzenlediği, "Emeğe Saygı" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

Bir otelde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an- Kerim tilaveti ile başladı.

Filistin adına yapılan tanıtım filminin ardından açılış konuşmasını yapan, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, komite olarak, geleneksel hale gelen kısa film yarışması sürecinde her yıl ilk günkü heyecanla yola çıkıp, büyük bir titizlikle çalışmaların gerçekleştirildiğini vurguladı.

Odabaşı, "Bugün başarılarla dolu 12 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yarışmamıza 40 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin dizi ve film sektöründe lider bir ülke konumuna geldiğini, kültür ve sanat alanında çalışan çok sayıda emekçi bulunduğunu söyledi.

Arslan, gelecek yıl yapılacak yarışmada, Gazze ve Filistin'de yaşanan zulüm ve katliam için ayrı bir bölüm açılacağını belirtti.

Gelecek yılki yarışmada Filistin direnişini bütün dünyaya duyurmaya çalışacaklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın ödül töreninde büyük bir mutluluk ve heyecan duymayı planlarken, Filistin'deki katliam ve soykırım bütün insanlığı olduğu gibi bizleri de derinden üzdü ve yaraladı. Filistin'de sadece Filistinliler değil, bütün insanlık ölüyor. Susarak, görmezden gelerek, olup bitenleri algı operasyonlarıyla yok saymaya kalkanları buradan bir kez daha lanetliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığına filme verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Arslan, bütün sinema emekçilerini ve çalışanlarını HAK-İŞ'te birlikte çalışmaya davet etti.

Arslan, Filistin'de yaşanan katliamlara karşı HAK-İŞ'in başlattığı yardım kampanyasına da değinerek, "Filistinli kardeşlerimizin direnişine katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz. Konfederasyonumuz Yardım kampanyasını sürdürüyor. Şu anda 10 milyonu geçen maddi bağış sağlandı. Bundan dolayı mensuplarımıza ve bize gönül verenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da "Acılarla dolu bir günü, bombaların yeniden patladığı bir günü yaşıyoruz. Adeta bir film sahnesinde, stüdyoda çekilmiş gibi ama gerçek olan, vahşetin, katliamın gerçek olduğu büyük bir dram yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yarışmada ödüle layık görülen eser sahiplerine ödülleri verildi. Bu yılki yarışmaya 128 ülkeden 4 bin 431 filmin başvuru yaptı, ulusal ve uluslararası alanda 11 kategoride ve "Sendikacı Gözünden" kategorisinde ödüller verildi.

Sendikacı Gözünden dalında "Süt" filmi ile Nihat Ayaz, "Kurye" filmi ile Bilal Altunbaş ödül aldı.