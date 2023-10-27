Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konseri'nde

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Çoksesli Korosu ve Çoksesli Gençlik Korosu ile birlikte düzenlenecek olan Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konseri'nde Cumhuriyet coşkusunu marşlarla müzikseverlere yaşatacak.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası (HSO), TRT Ankara Çoksesli Korosu ve Çoksesli Gençlik Korosu ile yarın CSO'da düzenlenecek " Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konseri"nde Cumhuriyet coşkusunu marşlarla müzikseverlere yaşatacak.

Konserin provasında AA muhabirine bilgi veren HSO Genel Müzik Yönetmeni ve Şefi Prof. Burak Tüzün, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Çoksesli Korosu ve Çoksesli Gençlik Korosu, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu'nun katılımıyla yarın, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda konser vereceklerini söyledi.

Tüzün, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Levent Kuterdem'in bestelediği, librettosunu konservatuvarın öğretim elemanlarından Kamer Güngör'ün yazdığı Mukavemet Oratoryosu'nun seslendirileceğini, eserin 65 dakika ve anlatıcılı olduğunu kaydetti.

Konserin ikinci yarısında ise 10. Yıl Marşı, 50. Yıl Marşı ve iki farklı 100. Yıl Marşı'nın söyleneceğini ifade eden Tüzün, marşların yanı sıra Türkiye'nin yetiştirdiği genç sanatçılardan Hollanda'da yaşayan İdil Yunkuş'un, besteci, şef Hasan Niyazi Tura'nın Horondo Capriccioso, Can Atilla'nın Diriliş eserlerini seslendireceğini belirtti.

"100. Yıl Bayrak Marşı ilk kez seslendirilecek"

Orkestra şefi Tüzün, şunları kaydetti:

"100. yıl marşları daha çok yazılmalı. Konserimizde söylenecek 100. yıl marşlarından birincisini CSO sanatçısı Hakan Yağuş yazdı. Marş formunun biraz daha üzerinde çok anlamlı bir eser. İkinci marş ise Çetin Işıközlü'nün bestelediği 100. Yıl Bayrak Marşı da ilk kez seslendirilecek. 100. yıla ithafen yazılmış eserleri seslendirmek bize onur veriyor. Konserin sonuna doğru çocuk korosu da var. Atatürk'e seslenecekler."

Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nın tüm konservatuvarlara öncülük yaptığını anlatan Tüzün, kökleri Musiki Muallim Mektebine dayanan, 1936'da kurulan konservatuvarın tarih boyunca çok büyük sanatçılara ev sahipliği yaptığını, büyük bir mirası taşıdığını dile getirdi.

Tüzün, "Bunun sorumluluğunda hareket etmek bizim en büyük görevimiz. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası da bunun en güzel örneği. Bu derece aktif olan başka üniversite senfoni orkestrası yok maalesef." dedi.

"Bestecileri, 100. yıl için daha fazla eser üretmeye davet ediyorum"

Cumhuriyeti'n 100. yılına yönelik konser yönetmenin kendisi için de çok anlamlı olduğunu ifade eden Tüzün, şöyle konuştu:

"Böyle günler bizi birbirimize bağlayan, bizi biz yapan büyük değerler. Bunları hep birlikte aynı potanın içerisinde paylaşarak çoğaltmalı ki, dünya zor günlerden geçiyor, çok daha birbirimize yakın olmalıyız diye düşünüyorum, bunlar hep vesile. Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, Türkiye'nin özgürlük mücadelesini işleyen eserlerin daha fazla olması gerekir. Önemli günlerimizi ortaya koyan eserlerin daha çok olması gerekir. Birçok şeyi yazabilirsiniz, haber okuyabilirsiniz ama müzik pek çok mesajı çok daha etkili anlatabilir. O yüzden bestecileri, 100. yıl için daha fazla eser üretmeye davet ediyorum."

"Varlığımızı borçlu olduğumuz bir süreci anlatabilmek büyük bir gurur"

Konserde anlatıcı olarak görev yapan Devlet Tiyatroları Sanatçısı Boğaçhan Sözmen de Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin farklı projeler ürettiğini, bu projede de Burak Tüzün ile çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sözmen, "Çok güzel yazılmış bir metni, profesyonel orkestra ve koro ile seslendirebilmek, onun anlatıcılığını yapmak her şeyden önce büyük zevk veren bir şey. Varlığımızı borçlu olduğumuz bir süreci anlatabilmekse 100. yılda büyük bir gurur. Biz bu eseri, benim çalıştığım versiyonuyla ilk defa Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılında, 2019'da yapmıştık. Şimdi de Cumhuriyet'in 100. yılı için yapacağız." dedi.

Hem müzisyen hem tiyatro oyuncusu olarak böyle projelerde görev almaktan mutlu olduğunu belirten Sözmen, eserdeki hikayede zaman zaman canlandırma da yapacağını aktardı.

"Eserin içinde Kazım Karabekir'in Türk Yılmaz Marşı var"

Prof. Levent Kuterdem, Mukavemet Oratoryosu'nun metin yazarı Kamer Güngör'ün yarattığı hikayede, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasından sonraki Kurtuluş Mücadelesi ve kongreler döneminin anlatıldığını kaydetti.

Kuterdem, "Eserimiz orkestra, koro ve solistler, anlatıcı şeklinde tasarlandı. Bu sürecin bir anlatıcının tonlamasıyla ifade edilmesini istedik. Giriş kısmında eserin içindeki temaları duyuyoruz. Sonrasında anlatıcı tarafından vurgulanması gereken konuların müzikle ifadesi yer alıyor. Eserin içinde Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan Kazım Karabekir'in Türk Yılmaz Marşı var. Korodan dinleyeceğiz." diye konuştu.

Konsere katılacak TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun şefliğini de Elnara Kerimova üstlendi.