'Gönül Coğrafyamızın Şaheseri: Mevlid ve Tercümeleri' kitabı tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli editörlüğünde hazırlanan "Gönül Coğrafyamızın Şaheseri: Mevlid ve Tercümeleri" kitabının tanıtımı yapıldı.

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı münasebetiyle 2022 yılının " Süleyman Çelebi'yi Anma Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle hazırlanan eserde, Mevlid adıyla bilinen Vesiletü'n-Necat'ın farklı dillere ve coğrafyalara uzanan yolculuğu bir araya getirildi.

Süleyman Çelebi Türbesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid'in bir bölümünün okunmasıyla başladı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, burada yaptığı konuşmada, Süleyman Çelebi'nin 1409'da Bursa'da kaleme aldığı Vesiletü'n-Necat'ın 6 asır boyunca İslam dünyasının farklı coğrafyalarında okunduğunu??????? söyledi.

Turus, Süleyman Çelebi'nin yaşadığı çağın meselelerini gören, dini ilimlerle tasavvufa ve edebiyata vakıf, bu birikimini de sade fakat derin bir Türkçe ile ifade edebilen bilge bir şahsiyet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vesiletü'n-Necat'ın yazıldığı zamanı hatırlayalım, Ankara Savaşı'nın ardından Osmanlı fetret devrini yaşıyor, siyasi birlik sarsılıyor, toplumun zihin ve gönül dünyasında da ciddi bir bulanıklık ortaya çıkıyordu. Böylesi bir dönemde Süleyman Çelebi, eserine özellikle 'kurtuluş vesilesi' adını veriyor. Bu, çok önemli. Onun ortaya koyduğu çıkış, yol tevhidde, Efendimizin örnekliğinde, Kur'an ve sünnet etrafında yeniden birleşmek oluyor. Aradan 6 asır geçti. Fakat insanın ve toplumların yaşadığı fetretler maalesef devam ediyor. Vesiletü'n-Necat'ın çağrısı, çağımızın karmaşası ve zihin dağınıklığı içinde bugün belki de her zamankinden daha büyük anlam kazanıyor. Bugün aklımıza Gazze, Sudan, Yemen, Suriye geldiğinde bu eserin her zaman önümüzde durması gerekiyor."

Mevlid'in hem bir edebi türün hem de asırlardır devam eden bir geleneğin adı olduğunu aktaran Turus, "Mevlid, sevinçte ve hüzünde, doğumda ve vefatta insanları aynı sözün etrafında buluşturdu. Böylece Süleyman Çelebi Hazretleri, onun tesiri, yalnız edebiyat tarihinde değil, inanç dünyamızda, musikimizde ve ortak hafızamızda yaşamaya devam ediyor." dedi.

Süleyman Çelebi'nin tesirinin Müslüman coğrafyaya yayıldığını vurgulayan Turus, "Eser, Vesiletü'n-Necat'ın Türkçe metniyle birlikte farklı dillerdeki tercümelerini de bir araya getiriyor. Yani diller değişiyor, coğrafyalar değişiyor, kültürler değişiyor ama Peygamber Efendimize duyulan muhabbet, hürmet ve bağlılık aynı kalıyor." ifadesini kullandı.

"Devlet kuran bir metindir"

Prof. Dr. Kemikli de büyük bir alim olan Süleyman Çelebi'nin 58 yaşındayken Vesiletü'n-Necat'ı yazdığını anlattı.

Mevlid'in Fetret Dönemi'nde yazıldığının bilgisini veren Kemikli, "Vesiletü'n-Necat, kurtuluş vesilesi eseri, yazıldıktan birkaç sene sonra devlet, yeniden derlenip toparlanmış, Çelebi Mehmet, devleti yeniden derleyip toparlayan ikinci kurucu büyük isim olmuştur. Devlet kuran bir metindir. Ben, 'kurucu metin' diyorum. Sadece devlet kuran değil, şiirimizi, edebiyatımızı da kuran bir metindir." diye konuştu.

Gönül Coğrafyamızın Şaheseri: Mevlid ve Tercümeleri kitabının 2022'de hazırlandığını belirten Kemikli, "Kitap, Süleyman Çelebi'nin eserinin tercümelerinden oluşuyor. Ancak bu tercümeler, bugünkü anladığımız gibi bir tercüme değil. Bu tercümelerin bir kısmı, mana yönüyle tercümedir, bir kısmı naziredir, yani bir benzeri yazılmıştır." dedi.

Kemikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arapça tercümesi var, Boşnakça, Arnavutça tercümesi var, Gürcü diline tercümeyi biz yaptırdık. Çerkesçe, Rumca tercümesi var. İngilizce tercümesi var. İngilizce tercümesini, bir Protestan misyoner yapıyor. Yani bu topraklara gelmiş, insanları Protestanlığa davet eden bir kişi, etkileniyor ve bu eseri, tercüme ediyor. Tam bir tercümedir. Almanca, Kürtçe, Tatarca tercümesi var. Bulgaristan'daki dostlarımızın, soydaşlarımızın Mevlid'e çok önem verdiğini gördük. Esere bir de Bulgaristan'da okunan Mevlid'i, Bulgar alfabesiyle koyduk."

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekili Refik Özen, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün'ün de konuştuğu program, konukların kitap imzalatmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA