Haberler

Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı Haber Videosunu İzle
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+42 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da askeri aracın devriye görevi sırasında devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdır’a bağlı Aralık ilçesinde, devriye görevi icra eden askeri araç saat 15.30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit düşerken, 2 asker de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI 

Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla derhal Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Saruhan Holding yöneticisini ve oyuncu Melisa Döngel’i silahla tehdit eden sürücü tutuklandı

Ünlü oyuncuya dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda Güler için tam 100 milyon Euro!
9 aydır aranıyordu, Müge Anlı'da bir günde bulundu! Hiranur ailesine dönmeyi reddetti

9 aydır aranan kız Müge Anlı'da bulundu! Anne ve babasına olay suçlama
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri

Eyvahlar olsun! Takımlarımıza çok kötü haber
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta taciz edildi, eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı