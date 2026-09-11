Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yerli ve yabancı birçok dikkat çekici ismin bulunduğu belirtilirken; Antonio Conte, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel gibi isimler gündeme geldi.
- Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın dönemi sona erdi ve yeni teknik direktör arayışı başladı.
- Yerli teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Volkan Demirel, Selçuk İnan, Bülent Uygun ve Murat Yakın bulunuyor.
- Yabancı teknik direktör adayları arasında Antonio Conte, Igor Tudor, Vitor Pereira ve Bologna'dan ayrılması durumunda Domenico Tedesco yer alıyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona ererken yeni teknik direktör arayışları da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-lacivertlilerin önünde hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerden oluşan geniş bir aday havuzunun bulunduğu ifade edildi.
YERLİ ADAYLARDA TANIDIK İSİMLER
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için gündeme gelen yerli isimler arasında Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Selçuk İnan, Bülent Uygun ve Murat Yakın bulunuyor.
Özellikle daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Aykut Kocaman ile sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden Volkan Demirel'in adaylar arasında gösterilmesi dikkat çekti.
YABANCI ADAYLAR DA BOMBA
Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik direktör adayları arasında Antonio Conte, Igor Tudor ve Vitor Pereira bulunuyor.
TEDESCO İÇİN BOLOGNA DETAYI
Domenico Tedesco'nun da Bologna'dan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına girebileceği konuşuluyor. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertlilerin takımın başına hangi ismi getireceği merakla bekleniyor.