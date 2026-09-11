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ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon temmuz ayındaki yüzde 3,4 seviyesini korudu. Piyasalarda hareketliliğe neden olan veri sonrası gram altın, 6 bin 750 lira seviyelerinden 6 bin 850 liraya kadar tırmandı.

  • ABD'de tüketici fiyat endeksi ağustos ayında aylık yüzde 0,4 arttı.
  • ABD'de yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 3,4 seviyesinde sabit kaldı.
  • ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gram altın 6 bin 850 lira seviyelerine yükseldi.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD ağustos ayı enflasyon verileri belli oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde sabit kaldı. Veri sonrası gram altın fırlayarak 6 bin 850 lira seviyelerini gördü.

Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

AYLIK ENFLASYON HIZLANDI

Açıklanan verilere göre ABD'de tüketici fiyat endeksi, ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş bazda aylık yüzde 0,4 oranında artış kaydetti. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 yükselen TÜFE'de ivmelenme dikkat çekti. Yıllık bazda ise tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 3,4 oranında gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte ABD'deki yıllık enflasyon, bir önceki ay olan temmuzda kaydedilen yüzde 3,4 seviyesini korumuş oldu.

Açıklanan veri sonrası altındaki yükseliş grafiği... 

GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Kritik enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın piyasasında yukarı yönlü sert hareketlilik yaşandı. Veri öncesinde 6 bin 750 lira seviyelerinde seyreden gram altın, açıklamayla birlikte hızlı bir yükselişe geçerek 6 bin 850 lira seviyelerine kadar tırmandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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