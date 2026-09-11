ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD ağustos ayı enflasyon verileri belli oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde sabit kaldı. Veri sonrası gram altın fırlayarak 6 bin 850 lira seviyelerini gördü.

Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

AYLIK ENFLASYON HIZLANDI

Açıklanan verilere göre ABD'de tüketici fiyat endeksi, ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş bazda aylık yüzde 0,4 oranında artış kaydetti. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 yükselen TÜFE'de ivmelenme dikkat çekti. Yıllık bazda ise tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 3,4 oranında gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte ABD'deki yıllık enflasyon, bir önceki ay olan temmuzda kaydedilen yüzde 3,4 seviyesini korumuş oldu.