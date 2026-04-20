Gökçeada'da 23 Nisan Coşkusu: Ankara Kulübü Seymenlerinden Unutulmaz Gösteri

Gökçeada'da 23 Nisan Coşkusu: Ankara Kulübü Seymenlerinden Unutulmaz Gösteri
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Kulübü Seymenleri'nin düzenlediği gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kaymakam Osman Acar, kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekerek, geleneklerin yaşatılmasının altını çizdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Ankara'dan Gökçeada'ya gelen Ankara Kulübü Seymenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri gösteriyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Ankara Kulübü Seymenleri, 23 Nisan 1920'nin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte sahne alarak, milli kültürün köklü unsurlarından biri olan seymen geleneğini Gökçeadalılarla buluşturdu. Seymenlerin sergilediği disiplinli duruş, ahenkli figürler ve tarihi ruhu yansıtan performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Osman Acar, Gökçeada'da birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Milli kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Ankara'dan gelerek bizlere bu anlamlı gösteriyi sunan Ankara Kulübü Seymenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte yüzlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nı doldururken, seymen gösterisi bayramın ruhuna yakışır şekilde büyük bir coşkuya sahne oldu. Gökçeada'da unutulmaz anların yaşandığı program, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı