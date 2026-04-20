Gökçeada'da 23 Nisan Coşkusu: Ankara Kulübü Seymenlerinden Unutulmaz Gösteri

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Ankara'dan Gökçeada'ya gelen Ankara Kulübü Seymenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri gösteriyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Ankara Kulübü Seymenleri, 23 Nisan 1920'nin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte sahne alarak, milli kültürün köklü unsurlarından biri olan seymen geleneğini Gökçeadalılarla buluşturdu. Seymenlerin sergilediği disiplinli duruş, ahenkli figürler ve tarihi ruhu yansıtan performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Osman Acar, Gökçeada'da birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Milli kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Ankara'dan gelerek bizlere bu anlamlı gösteriyi sunan Ankara Kulübü Seymenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte yüzlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nı doldururken, seymen gösterisi bayramın ruhuna yakışır şekilde büyük bir coşkuya sahne oldu. Gökçeada'da unutulmaz anların yaşandığı program, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. - ÇANAKKALE

