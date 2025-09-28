Göbeklitepe, Ziyaret Edilmesi Gereken Üç Eşsiz Arkeolojik Alan Arasında

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin, arkeolojik alanları gezmeyi sevenler için dünyada ziyaret edilmesi gereken üç yerden biri olduğunu söyledi.

Vilcinskas, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret ederek beraberindekilerle kazı alanını inceledi. Burada yapılan çalışmalar ve gün yüzüne çıkarılan buluntularla ilgili rehberden bilgi alan Vilcinskas, bazı eserleri cep telefonuyla fotoğrafladı.

Vilcinskas, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin arkeolojik önemi ve kültürel miras çalışmaları açısından eşsiz bir değer taşıdığını söyledi.

Göbeklitepe'nin yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık tarihi açısından büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Vilcinskas, "Arkeolojik tarihi açısından bakarsak en etkileyici yerlerden bir tanesi, zaten insanlık tarihinin sıfır noktası olarak değerlendiriliyor. İnsan buraya gelince anlıyor." dedi.

Vilcinskas, Göbeklitepe'nin "insanlık tarihinin ilk dini toplanma alanı" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, taşlar üzerinde yer alan üç boyutlu rölyeflerin bu alanın benzersizliğini ortaya koyduğunu, arkeolojik alanları ziyaret etmeyi sevenler için dünyada görülmesi gereken ilk üç yer arasında olduğunu söyledi.

"Türkiye ile önemli çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum"

Vilcinskas, Göbeklitepe'de sürdürülen arkeolojik ve koruma çalışmalarının AB-Türkiye işbirliğinin somut örneklerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği ve üye devletlerle Türkiye arasında oldukça uzun yıllara yayılan bir işbirliği söz konusu. Bu işbirliği kapsamında ortak kültürel mirasın korunması, restorasyonu anlamında önemli işler, çalışmalar yapılıyor. Göbeklitepe de bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Zira hem Türkiye'den hem Almanya'dan arkeologlar burada çalışmalar yürütüyor ayrıca Avrupa Birliği de buranın korunması gelecek nesillere taşınabilmesi amacıyla çatının inşasına destek verdi. Gelecekte de önümüzdeki zamanlarda da kültürel mirasın korunması anlamında Türkiye ile önemli çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum."

Göbeklitepe'deki arkeolojik çalışmaların beşte birlik bir kısmının gün yüzüne çıkarılabildiğini, diğer kısımlarla ilgili kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Vilcinskas, "Daha çok fazla alan var, çok fazla tepe var. Önümüzdeki zamanlarda yeni arkeolojik kazıların yapılmasını, yeni birtakım alanların gün yüzüne çıkarılmasını bekliyoruz. Yürütülen tüm çalışmaların, bu bölgenin dünya kültürel mirası açısından en önemli alanlardan biri haline gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Şanlıurfa'ya gelinip buraların görülmesi gerekiyor"

Vilcinskas, Şanlıurfa'daki kültürel değerlerin görülmeye değer olduğunu belirterek, "Kesinlikle fırsat varsa Şanlıurfa'ya gelinip buraların görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesin bu deneyimi yaşaması harika olur. Şanlıurfa'nın önümüzdeki zamanlarda en çok ziyaret edilmek istenecek yerlerden biri haline geleceğine inanıyorum. Bundan şüphem yok." dedi.