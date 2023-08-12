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Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Kültür Sanat Haberleri

Aralarında Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularının da bulunduğu Tolga Üyken, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Batuhan Soyaslan, Tamer Karadağlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasıyla alay etti. Genç oyuncular, videodaki davranışlarından dolayı tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Kararın ardından bir video yayınlayan Tolga Üyken, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Batuhan Soyaslan, Karadağlı ile alay edince eleştirini yağmuruna tutuldu.

VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Bir araya gelen 4 genç oyuncu Tamer Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla Instagram hesaplarından yayınladı. Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, kullanıcıların tepkisini çekti. Oyuncular için "Sizin 2 kat yaşınızdaki usta oyuncuyu tiye almak size yakışmadı" ve "Sizin sahneye çıkmanız yasaklansın" yorumları yapıldı.

Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

"HAMİLE EŞİME KÜFÜR EDECEK KADAR ALÇALMIŞSINIZ"

Gelen eleştirilerin ardından sessiz kalmayan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Pıhlıs ise X hesabından verdiği cevapta "Dün içinde ne hakaret ne bir siyasi görüş barındıran video ile gece ne vatan hainliğimiz kalmış ne dış güçlerin maşalığımız. Hamile olan eşime bile küfür ve hakaretler yağdıracak kadar alçalmışlar bir de. Video komiktir değildir o ayrı ama bu kadar hakaret seviyenizi belli ediyor" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Tamer Karadağlı Metin Pıhlıs Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

sales Goods:

Ek olarak hayatınızda 1 kere tiyatroya gittiniz mi hayır. E bilmediğiniz birşeyin başına alakasız biri gelince. Sırf o kişiyi seviyorsunuz diye desteklemeniz çok saçma. Tamer Karadağlı, devlet tiyatroları genel müdürü olacak, o mertebeyi dolduracak biri değil. Karar tamamen siyasi. Ben olacak dedim oldu mantığı

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sales Goods:

Bence çok iyi mizah yapmışlar. Oyunculuk hayatının neredeyse tamamı 1 dizide 1 rolde geçen ve devlet tiyatroları ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir kişi devlet tiyatrosu genel başkanı olursa, tiyatro gösterileride bundan ileri gidemez. Mesaj çok güzel bence

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DİYARBEKİR:

yemin ederim hiçbirini tanımıyorum kim bunlar ne iş yaparlar

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