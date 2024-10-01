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Fethiye'de Uluslararası Halk Oyunları Festivali Düzenlendi

Fethiye'de Uluslararası Halk Oyunları Festivali Düzenlendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen uluslararası halk oyunları festivalinde, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Osetya, Dağıstan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye'den dans ekipleri sahne aldı. Yöresel kıyafetlerle dans eden ekipler büyük ilgi gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uluslararası halk oyunları festivali düzenlendi.

Fethiye Belediyesi tarafından Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Osetya, Dağıstan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye'den dans ekipleri sahne aldı.

Yöresel kıyafetlerle ülkelerinin danslarını sergileyen ekiplere, belediye yetkilileri tarafından hediyeler verildi.

Gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Kültür Sanat

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