Endonezya'da Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali

Endonezya'da düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk dansları, farklı tarzlardaki müzikler ve rengarenk ulusal kostümler her zaman ilgi odağı oluyor.