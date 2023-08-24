Endonezya'da Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali
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Endonezya'da düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk dansları, farklı tarzlardaki müzikler ve rengarenk ulusal kostümler her zaman ilgi odağı oluyor.
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk danslarını sergileyen Endonezyalı dansçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
GÜNEY TANGERANG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk dansları, farklı tarzlardaki müzikler ve rengarenk ulusal kostümler her zaman ilgi odağı oluyor.
Çarşamba günü Endonezya'nın batısındaki Banten eyaletine bağlı Güney Tangerang'daki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen kültürel etkileşim etkinliğinde Hindistan, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka ve Doğu Timor'dan gelen dansçıların performansları izleyenleri büyüledi ve büyük alkış topladı.
Cava adasında yer alan Banten eyaleti, vahşi doğası ve sahil kasabalarıyla tanınıyor.
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk danslarını sergileyen Filipinli dansçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk danslarını sergileyen Filipinli dansçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk dansı performansı sergileyen Güney Koreli bir dansçı, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk danslarını sergileyen Güney Koreli dansçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk danslarını sergileyen Doğu Timorlu dansçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel halk danslarını sergileyen Sri Lankalı dansçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Güney Tangerang kentindeki RBN Puspo Budoyo kültür merkezinde düzenlenen Güney Tangerang Uluslararası Müzik ve Dans Folklor Festivali'nde geleneksel müziklerini çalan ve halk danslarını sergileyen Hindistanlı sanatçılar, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)