Emine Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın Eşi Millet Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti
Emine Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamar Bagrationi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Arkeoloji'nin Altın Çağı sergisini ziyaret ederek, Türkiye-Gürcistan dostluğunu pekiştiren kültürel bir etkinliğe katıldılar.

MİLLET KÜTÜPHANESİ VE ARKEOLOJİ'NİN ALTIN ÇAĞI SERGİSİNİ ZİYARET ETTİLER

Emine Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamar Bagrationi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Arkeoloji'nin Altın Çağı sergisini ziyaret etti. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi hazinemiz olan kütüphanemiz, zengin koleksiyonları, dijital kaynakları ve her yaştan okuyucuya sunduğu imkanlarıyla ilim ve kültür dünyamıza açılan evrensel bir kapı niteliğinde. Ardından, binlerce yıllık uygarlık mirasını gözler önüne seren sergideki nadide eserlerin ve kazılarda gün yüzüne çıkarılan kültür hazinelerimizin hikayelerini paylaştık. Bu anlamlı buluşmanın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
