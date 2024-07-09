Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Balkan Ülkelerinden Gelen Öğrencilere Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere konser verildi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı sürüyor.

Program kapsamında Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında sahne aldı.

Solistler Sebati Balkan ve Yeşim Birgin, "Çıkayım gideyim Urum eline", "Drama Köprüsü" ve "Selanik türküsü" gibi birçok eserin yer aldığı repertuvarı seslendirdi.

Misafir öğrenciler bazı eserlere eşlik etti.

Konsere Edirne Vali Yardımcısı ve Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar katıldı.

Solist Sebati Balkan, AA muhabirine Balkanlar'dan gelen soydaş öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Balkan ülkelerinde de konserler verdiklerini belirten Balkan, "Onları çok seviyoruz ve bizleri çok misafirperver karşılıyorlar. Dolayısyıla bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar." dedi.