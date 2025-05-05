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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlanıyor

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlanıyor
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Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, on binlerce vatandaşın katılımıyla başladı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan şenlikler, renkli görüntüler ve enerjik gösterilerle devam ediyor. Vatandaşlar geleneksel kıyafetlerle dans edip, baharın gelişini kutluyor.

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez coşkusu

EDİRNE - Edirne'de on binlerce vatandaşın katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri, kentin dört bir yanında 9/8'lik oyunlarla başladı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de tüm coşkusuyla devam ediyor. Şenlikler, Sarayiçi'nde vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Şenliklerin ilk gününden itibaren vatandaşların enerjik gösteriler ve yöresel kıyafetlerle yapılan danslar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Edirneliler ve misafirler müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, ağaçlara dilek asma geleneği de yoğun ilgi gördü.

"İnsanlara sevgimizi, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu burada gösteriyoruz"

Çeribaşı Fikri Ocak, "İnsanlara sevgimizi, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu burada gösteriyoruz. Yurtdışından gelenler var, burada tüm dünyaya sesleniyorum tekrar gelsinler. Edirne'de dostlarımız, kardeşlerimiz bacılarımız hepsi burada kakava şenliği yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Kakava ve Hıdırellez Trakya'nın en önemli günlerinden biri"

Yöresel kıyafetler ile Kakava'ya katılan vatandaşlardan Gülten Uygur, "Kakava ve Hıdırellez Trakya'nın en önemli günlerinden biri. Biz çok eğleniyoruz ve mutluyuz, birazdan gösteriye çıkacağız herkesi gösterimize bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Nilgün Çamlı, baharın gelişinin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bugün, Sarayiçi'nde geleneksel Kakava ateşi yakılacak. Kakava'nın en önemli ritüellerinden biri olan bu etkinlik, 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirilecek Hıdırellez ritüeliyle sona erecek. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar nehir kenarında toplanacak, dileklerini suya bırakıp ve bereket dileğinde bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Kültür Sanat
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