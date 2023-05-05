Edirne'de Kakava Coşkusu Ateşle Devam Etti

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde, dev Kakava ateşi yakıldı. Kakava Ateşi her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm insanlığa bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans; barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için yandı.

EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU ATEŞLE DEVAM ETTİ

? Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde, dev Kakava ateşi yakıldı. Kakava Ateşi her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm insanlığa bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans; barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için yandı.

Konuşmaların ardından büyük Kakava ateşi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak eşliğinde yakıldı. Etkinlikte Edirne Belediye Bandosu'nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin Roman Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar gönüllerince dans etti. Kakava Şenlikleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından şenliklere katılanlara pilav ikramı yapıldı.