Edirne'de 'Dünya Mimarlık Günü' Töreni Düzenlendi

Edirne'de ' Dünya Mimarlık Günü' dolayısıyla tören düzenlendi

EDİRNE - Dünya Mimarlık Günü kutlamaları çerçevesinde Edirne'deki Mimar Sinan Heykeli önünde bir araya gelen TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri, günün anısına çelenk sunarak basın açıklaması yaptı.

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü, BM Dünya Konut Günü'ne paralel olarak kutlanıyor. Edirne'de Mimar Sinan Heykeli önünde bir araya gelen TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri, çelenk sunumunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergüden yaptı.

Dünya Mimarlık Günü'nün 2023 teması "Dirençli Topluluklar için Mimarlık" olarak belirlendiğini söyleyen Ergüden, "Uluslararası Mimarlar Birliği üye ülkelerini bu konudaki tartışmayı sürdürmeye, mimarların yenilikçi çözümler geliştirmesine ve dirençli topluluklar için yaşanabilir binalar ve kamusal alanlar tasarlamasına imkan tanıyan kentsel planlama kavramlarını ve politikalarını teşvik etmeye davet ediyor" dedi.

Kentleşmeyi "insanileştirmek", kültürel mirasa saygı göstermek, doğa ve biyo çeşitlilikle ilişkiyi yeniden kurmanın 2023 Dünya Mimarlık Günü temasının gayeleri arasında yer aldığını belirten Ergüden, "Mimarlık, yeni malzemeler kullanarak ve çok daha büyük ölçekte geri dönüşüm yaparak kaynaklara yaklaşımını değerlendirebilir. Sağlıklı yaşam sağlıklı ortamlarda gerçekleşir ve mimarlar dikkatli planlama, inşaat ve değerlendirme yoluyla halk sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Yaşamak için daha sağlıklı yerlere olan ihtiyacı öngörmek ve buna uyum sağlamak, daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın yollarından biridir" ifadelerine yer verdi.

"Mimarlar kapsayıcılığı göz önünde bulundurarak tasarım yapmalı"

Sürdürülebilir bir dünyanın, tüm insanlar için yer ve düşüncenin olduğu bir dünya olduğunu ifade eden Ergüden, "Mimarlar kapsayıcılığı göz önünde bulundurarak tasarım yapmalı ve genel olarak dünya üzerinde yaşayan birçok farklı insanın ihtiyaçlarını anlamaya özen göstermeli, özel olarak ise yapmakta olduğu işleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi kılmak için mücadele etmelidir. Yakın geçmişte dünyada etkili olan ve ülkemizin de yaşadığı küresel bir problem olan pandeminin yerel yansımaları da oldu. Buna bir de deprem sebebiyle yaşananlar eklendi. Önümüzdeki süreçte yeni kentlerin oluşmasının kaçınılmazlığı bir kez daha ortaya çıktı. Bu anlamda sağlıklı bir süreç için bütünsel bir bakış açısı oluşturulmasının önemi büyüktür. Mimarlar Odasının pandemi ve depremler sırasında ülke genelinde aktif olduğunu ve yerinde yapılan incelemelerde tespit ve değerlendirme raporları yayınladığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Gösterişli ve sağlam yapılar yapmanın yeterli olmadığını belirten Ergüden, bütüncül olarak bakıldığında işlevsellik, estetiklik ve dayanıklılığın bir arada olmasını sağlamak gerektiğine dikkat çekti.