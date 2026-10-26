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Edirne'de Balkan ressamları Selimiye'yi resmedip 29 Ekim'de sergi açacak

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Edirne'de Balkan ressamları Selimiye'yi resmedip 29 Ekim'de sergi açacak
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Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Balkan Ressamları Sanat Buluşması'nda sanatçılar Selimiye Camisi'ni tuvale yansıttı. TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, eserlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak sergide görüleceğini söyledi.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması'na katılan sanatçılar, Selimiye Camisi'ni tuvale yansıttı.

Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'dan sanatçılar Selimiye Meydanı'nın farklı noktalarına tuvallerini yerleştirdi.

Ressamlar çeşitli açılardan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin resmini yaptı.

Ressamları ziyaret eden TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ressamların Türk mimarisinin şaheseri Selimiye'yi resmettiğini söyledi.

Sağlıkta, eğitimde ve sanatta kardeşlik köprüleri kurduklarını belirten Hatipler, "Balkan coğrafyasının her köşesinden değerli ressamlarımızı ağırlıyoruz. Ressamlar Edirne'yi resmediyorlar. Bu eserler tamamlandığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı onuruna bir sergi açacaklar." dedi.

Hatipler, Balkanlar'la olan işbirliğini çok önemsediklerini dile getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Bakanlıklar işbirliğiyle ortak çalışmalar başlattıklarını anlatan Hatipler, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlar'daki faaliyetlerinin daha kuvvetli hale gelmesi için çalışıyoruz. Sağlık ve eğitimde başlattığımız kardeşlik köprülerini sanatta da devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen ressam Turaj Seyidbayli de Balkan ülkeleri etkinliğine ilk kez Türk dünyası adına bir Azerbaycanlı sanatçının katıldığını belirtti.

Çeşitli ülkelerde çalıştay, sergi ve sanatçı buluşmalarına katıldığını anlatan Seyidbayli, Edirne'nin mimari yapısının, ressamlara yapacakları eserlerde çok şey katacağını kaydetti.

Arnavutluk'tan gelen Xheneta Kadillari ise ilk kez Edirne'yi ziyaret ettiğini anlattı. Kentin mimarisini çok beğendiğini kaydeden Kadillari, "Selimiye'yi de çok beğendim. Edirne'de olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm sanatseverleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açacağımız sergiye bekliyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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