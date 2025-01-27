Düzköy'de 100 Yaşındaki 'Çepni Nine' Yıllara Meydan Okuyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinde "Çepni nine" olarak tanınan 100 yaşındaki Asiye Eraydın, dinç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor.

Şalpazarı ilçesine bağlı Ağasar Mahallesi'nde 10 Ekim 1925'te doğan Eraydın, evlendikten sonra Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'ne yerleşti. Hayat arkadaşını 35 yıl önce kaybeden Eraydın, ilçede "Çepni nine" ismiyle biliniyor.

Tek katlı evinde gelini, torunu, torununun eşi ve çocuklarıyla yaşayan Eraydın, bir asrı geride bıraktı. Torunlarının torunlarını da kucağına alarak 5 kuşak bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan asırlık çınar, evde vakit geçirerek gençlik günlerini yad ediyor.

Duyma güçlüğü çeken Eraydın, ilerleyen yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor.

"Gelenlerle sohbet etmek hoşuna gidiyor"

İhtiyaçlarıyla yakından ilgilenen ve aynı evi paylaşan Eraydın'ın torununun eşi Döndü Eraydın, AA muhabirine, 18 yıl önce gelin geldiği evde asırlık çınar ile beraber yaşamaya başladığını söyledi.

Eraydın, o dönemlerde bağ, bahçe ve tarla işleriyle ilgilenen Asiye Eraydın'ın, yaşı ilerledikçe belli başlı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.

7 çocuk 47 torun sahibi olan "Çepni nine"nin 100 yaşını devirdiğini belirten Eraydın, "Artık günlerinin çoğunu evde geçiriyor. Eski günlerini anlatıyor. Hava güzel olunca da dışarıda kapıda oturuyor, gelenlerle sohbet ediyor." dedi.

Eraydın, Asiye ninenin eski günlerine özlem duyduğunu vurgulayarak, "Eski günlerini özlüyor. Gelenlerden Allah razı olsun, onlarla sohbet etmek hoşuna gidiyor. Mutlu oluyor." diye konuştu.

Kendisinin de asırlık çınarın her türlü ihtiyacı ile severek yakından ilgilendiğini aktaran Eraydın, "Yaşlandıkça daha da çocuklaşıyor. Her şeye alınıyor ama yeri geldi mi biz ona çocuk gibi bakıyoruz. O bizim evin en değerlisi, hazinemiz. Onun burada oturması bile bambaşka." ifadesini kullandı.

"İlçemizde en yaşlı annemiz, bugün gelip onun hayır duasını alalım istedik"

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk de ilçedeki yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, dualarını aldığını söyledi.

Bu kapsamda da "Çepni nine"yi ziyarete geldiğini dile getiren Çelenk, "Asiye nine muhacirlik yıllarında doğdu. Kimlikte 1925 ama aslında 111 yaşında. İlçemizde en yaşlı annemiz. Dolayısıyla bugün gelip onun hayır duasını alalım istedik." dedi.

Çelenk, belediye başkanlığının sadece yol ve fiziki hizmet yapmak olmadığını belirterek, "Sosyal hizmet, sosyal belediyecilik, insanların gönüllerini ve dualarını almaktır. Biz bunun için yola çıktık ve bugüne kadar da bu çalışmaları yapıyoruz. Çepni anam da bize nasihatlerde bulunuyor, geçmiş günlerde yaşadıkları var. Türkiye'nin o yokluk dönemlerini yaşadı. Biz bu insanların hem duasını alacağız, hem tecrübelerinden yararlanacağız." diye konuştu.