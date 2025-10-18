Dünya Saatçilik Günü Kutlandı: Saatçilerin Buluşması İstanbul'da Gerçekleşti

TÜRKİYE'den ilan edilerek dünyada kutlanan özel günler takvimine eklenen '10.10 Dünya Saatçilik Günü' saatçileri dünya çapında bir araya getirdi.10 Ekim'de; saat üreticileri, saat tutkunları, koleksiyonerler, saat ustaları tarihte ilk kez Dünya Saatçilik Günü'nü kutlamak için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bir araya geldi. İstanbul'dan Şanghay'a, Cenevre'den Bern'e, Atina'dan New York'a, Londra'dan Lizbona'a Moskova'ya kadar uzanan '10.10 Dünya Saatçilik Günü'; saatçiliğin tarihini, sanatını, yenilikçiliğini ve mirasını anlatan söyleşiler ve sergilerle kültürel buluşmalarla ortam hazırladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu'nun girişimleriyle ilan edilen ve 10: 10 mottosuyla dünya kutlama takvime eklenen 'Dünya Saatçilik Günü' birçok ülkede sektör temsilcileri tarafından kabul gördü. Sektörün iş birliğini artırmak ve saatçiliğin serüvenini günümüze taşımak amacıyla İsviçre'de World Watch Day Derneği kuruldu.Bu yıl yaklaşık 10 ülkede kültürel ve sosyal alanlarda düzenlenen etkinliklerle kutlamalar yapıldı. Kutlama öncesi ülkeler arası organizasyon ve işbirliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü de imzalandı.

İstanbul'da, İstanbul Ticaret Odası bünyesinde; bürokratlar, sektör temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve saat sever koleksiyoncuların katılımıyla 'saatin tarihi gelişimi ve ekonomisinin' konuşulduğu panel düzenlendi. Ayrıca İTO Liman Han'da 10.10 anısına antika ve tarihi değeri olan saatlerin yer aldığı sergiye de yer verildi. İlk kez kutlanan Dünya Saatçilik Günü panel ve sergi etkinliği yoğun ilgi gördü.

Dünya Saatçilik Günü ile bir zamanlar olduğu gibi saatlerin yeniden dünyanın merkezi Istanbul'dan ayarlanması hedefleniyor. Yakın zamanda eski dönemlerde saatlerin ayarlandığı Muvakkithanelerin eski işlevine kazandırılması amaçlanıyor. Bu tarihi adım, hem kültürel mirasa sahip çıkma hem de Türkiye'nin uluslararası arenadaki prestijini daha da artırması açısından önem taşıyor.

'ATATÜRK'ÜN KAYIP SAATİNİ ARAMAYA BAŞLADIK'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu, Tüm Saatçi İşadamları Derneği olarak dünya çapında bir kutlama gününü takvimlere eklemekten sektör olarak çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlamlı günde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek sergimizde Atatürk'ün kayıp saatini bulup sergimizi taçlandırmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden göğsündeki cep saatinin kurtardığını biliyoruz. Türk tarihinin dönüm noktasında önemli bir zamanın parçası olan saatin varlığı konusunda çok farklı bilgiler var. Çeşitli müzelerde Atatürk'e ait pek çok eşya sergilenirken aralarında o saat bulunmuyor. Atatürk'ün kendi beyanından hatıra olarak o saati Liman (Von Sanders) Paşa'ya verdiğini biliyoruz. Alman General Sanders'in 1929 yılında ölümünden sonra Türkiye saati eşinden müzeye koymak için istiyor. Ancak Sanders'in eşi, saatin Sanders Paşa'nın ölümünden sonra eve giren hırsızlarca çalındığıö yanıtını veriyor. 1933-34 yıllarında yine Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri saati Liman Von Sanders'in ölümünden sonra ailesinden istiyor ama aile bu seferde saatin diğer değerli eşyalarıyla birlikte satıldığını ve nerede olduğunu bilmediklerini söylüyor. Önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de hayatını kurtaran şuan Amerikalı bir iş adamında olduğuna yönelik kanıtlar bulunan Türkiye'nin belli bir dönem aradığı ama bulamadığı saati bulmak üzere Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) başkanımız Ahmet Kadri Aydın'la birlikte girişimler yapacağız. İsviçre merkezli World Watch Day Derneği ile iş birliği yaprak duyuru ilan ve haber noktasında bu değerli saati bulabilirsek satın alarak Türkiye'ye getireceğiz.Tarihin dönüm noktasını ve seyrini değiştiren çok önemli bir mirası değeri önümüzdeki yıl 10.10 sergimizde Türk halkına armağan istiyoruz" dedi.