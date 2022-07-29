Dört ağacın gövdesine bağlı, yerden 20 metre yüksekte ev yaptı

Rize'nin Güneysu ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Çetin, yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte 4 ağacın gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 6 metrekarelik ev yaptı.

Baltacı, ODTÜ'yü kazanarak okumak için Ankara'ya gitti. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilince 2020 yılında Rize'ye dönerek köyünde yaşamaya başladı.

Köyünde evi olan Çetin, ayrıca çocukluğunun geçtiği dedesinden kalan evin çökmesi nedeniyle bahçesindeki erik, armut ve hurma ağaçlarında çocukluk hayallerini yaşatmak için ev yapmaya karar verdi.

Çetin, üç ağacın gövde arasına 6 metrelik bir taban alanı oluşturdu.

Evin genişliğinin beklediği gibi büyük olmadığını fark edince önüne demirlerle destekleyerek balkon çıkıntısı yaptı. Ağaçların arasına kurduğu evin sağlam olması için de çelik tel ile ağaca bağlarken, çok sayıda çivi ile ağaca sabitledi. Eve uzatma merdivenle çıkılırken, merdivenin bulunduğu yerden evin yüksekliği 4 metre, ön cepheden ise 20 metreye ulaşıyor.

Okulunu bitiren, Ankara'da kurduğu firma ile ihracat yapan ve evlenen Çetin, eşi ile birlikte yazları Rize'ye dönerek bir aylık süreçte vaktinin büyük bölümünü ağaç evinde geçiriyor.

Çetin, AA muhabirine, çocukluğunda ağaçta ev yapmayı hayal ettiğini, ancak bu kadar kapsamlı olmasını düşünmediğini söyledi.

İlk etapta evi 4 ağacın ortasında yapmayı planladığını anlatan Çetin, "Taşıyıcıları yerleştirince küçük olduğunu fark ettim. Ön tarafına da bir çıkma yaparak balkon ekledim. Evin balkon haricinde 6 metrekarelik zemin alanı var. Evi pandemi sürecindeki boş günlerimde yaptım. 40 iş gününde tamamladım. Sürekli çalışmadım. Bazen 3, bazen 8 ay gidip sonra geri geldim. Bu hale gelmesi için 40 gün emek verdim." diye konuştu.

Malzemeleri, yıkılan eski evden aldığını kaydeden Çetin, şunları anlattı:

"Artan malzemeleri kullandım. Baba mesleği marangozluk. Alet edevatlar ile birlikte bu ev çıktı ortaya. Cebimden yaklaşık 700 lira çıktı. Çivi, vida, köpük gibi nalburdan aldığım malzemeler. Pencereler ve kapı yıkılan eski evden. Evin elektriğini teleferik hattından çektim."

Ağaçların büyümesi nedeniyle evde 2 santim eğim oluştu

Evin yüksekliğinin bulunduğu konuma göre değiştiğini belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Evin arkadan yürüyerek geçilen köprüsü zemine 4 metre yükseklikte. Aşağı doğru uçurum artıyor. Evin en ucunun yere mesafesi yaklaşık 20 metre. Ev ağaçta olduğu için rüzgarda yana doğru bir salınım yapıyor. Yükseklik korkusu olanlar sallantıdan tedirgin oluyor. Bazen insanların alışmaları için sallıyorum. Bu zamana kadar 10 kişiyi evin içinde ağırlayarak sağlamlığını test ettik."

Ağaçların büyümesinden kaynaklı sorun yaşadığını aktaran Çetin, "Evi yaptığımda evin düz olması için masadan terazi almıştık. Bu yıl geldiğimde ise 2 santimlik eğim oluştu. Ayrıca ağaçlar büyüdüğü için belli yerlerinde açma yapıyor. Bu sene geldiğimde bazı bölümler açılmıştı. O bölümleri köpükle kapattım. Ev büyüdükçe kapata kapata devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Güzel vakit geçirdiğimiz bir mekan oldu"

Tuğba Seçkin Çetin ise eşi ile okulda tanıştıklarını, 2020 yılında okullarını bitirdikten sonra evlendiklerini, yazları Rize'ye geldiklerini belirtti.

Rize'yi çok sevdiğini ve eşinin ahşaba merakını bildiğini aktaran Çetin, şunları söyledi:

"Ahşap ile ilgili bir şeyler yapmış ve bana göstermişti. Böyle bir şey yapacağını hiç hayal etmemiştim. Pandemi zamanında uzaktan eğitime geçilince köye dönerek hobi olarak evi yaptı. İlk başlarda tedirginlikle çıktık ama o kadar fazla kişiyi ağırladı ve bir sıkıntı yaşamadık. Yaşamayız inşallah."

Evin kendileri için yaşam alanına dönüştüğünü kaydeden Tuğba Çetin, "Burada kahvaltılarımızı, yemeklerimizi yiyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Güzel vakit geçirdiğimiz bir mekan oldu." dedi.