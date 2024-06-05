Doğa Öncüleri Gençlik Programı'ndaki öğrenciler projelerini sergiledi

QNB Finansbank'ın desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile WWF- Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle yürütülen 'Doğa Öncüleri Gençlik Programı' gerçekleşti. Program bünyesinde İkinci Ulusal Gençlik Konferansı yapıldı. Konferansa 10 farklı ilden 14 okul katılsı. Programda öğrenciler doğal hayatı korumak için hazırladıkları projelerini sergiledi.

QNB Finansbank, WWF- Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Doğa Öncüleri Gençlik Programı kapsamında 2023 yılında 10 ilde 10 bin öğrenciye ulaşılarak eğitimler verildi. Doğa Öncüleri Gençlik Programı'na dahil olan öğrenciler, uzmanlar ve öğretmenler mentörlüğünde 'Yaban Hayatı Korucuları', 'Su Melekleri', 'Plastik Avcıları', 'Gıda Savaşçıları' ve 'Karbon Tutucuları' başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretti. Bu kapsamda alınan eğitimler ve atölye çalışmaları neticesinde üretilen projeler arasından öne çıkan çalışmalar, her yıl düzenlenen 'Ulusal Gençlik Konferansı'nda sunuluyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Gençlik Konferansı, QNB Finansbank ev sahipliğinde dün Kristal Kule'de gerçekleşti. Antalya, Bartın, İzmir, Kocaeli, Tunceli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin, Balıkesir, İstanbul olmak üzere toplam 10 ilden 14 projenin sunumu yapıldı. Doğal yaşamı koruma konusunda farkındalık yaratmak, doğal yaşamı koruma alanında çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının düzenlenmesi ve sürdürülebilir gelecek için çocukların hazırladığı projelerin sergilendiği programa QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, WWF- Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, öğrenciler ve eğitmenler katıldı. Program sonunda öğrencilere ödül verildi.

TAN: GELECEĞİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MİMARI ÇOCUKLARIMIZ

Çok heyecanlı olduklarını aktaran QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, "Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çocuklarımızla, eğitmenleriyle, gelecekle, çevreyle, sürdürülebilirlikle ilgili kendi projelerini bize anlatacaklar. Bütün gün o projeleri dinleyip biz de değerlendireceğiz. Açıkçası geleceğin ve sürdürülebilirliğin mimarı çocuklarımız. Bu işin başlangıcı onlardan başlıyor. Dolayısıyla çok önemsiyoruz. 2 yıldır WWF-Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber yapılan bu projenin QNB Finansbank olarak destekçisiyiz. Önümüzdeki dönemde de aslında bu tür işlerle ilgili desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tan, "Bizim sadece çocuklarla ilgili tek projemiz bu değil. Biz 2015 yıllarından itibaren Minik Eller Büyük Hayaller platformunu kurduk ve bu platformdaki amacımız belli yaş aralarındaki çocuklarımızın gelecekle ilgili birçok konuda destek olmaktı. Bugüne kadar da 80 projeyle yaklaşık 700 bin çocuğumuza dokunduk. Çok önemsiyoruz. Çünkü eğitim çocuklardan başlıyor. Eğitim içten dışa başlıyor. Önümüzdeki yıllarda da bunlara devam edeceğiz" diye konuştu.

KULA: TÜM GÜZELLİKLERİN BEDELİNİ DOĞANIN ÖDEDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

İnsan ve doğanın iki ayrı şey olmadığını söyleyen WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, "Bizim insanlar olarak doğayla olan ilişkimizi yeniden tarif etmemiz gereken bir çağın içerisindeyiz. Bizler doğanın bir parçasıyız. Tüm güzelliklerin bedelini doğanın ödediği bir dönemden geçiyoruz. Ama böyle olmak zorunda değil. Doğanın insanla uyum içerisinde yenilenerek ve bize ihtiyaç duyduğumuz ortamı sağlayarak sürdürülebilir olmasının çözümü doğanın kendisi. Yani çözümü çok uzaklarda aramamıza gerek yok. Doğanın kendisinde çok fazla çözüm var. Sizler bunun farkında olarak büyüdüğünüz için bizler çok şanslıyız. QNB Finansbank destekleri de çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

TUNCELİ'DEKİ 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN 'DOĞADAN SOFRAYA' PROJESİ

Tunceli Atatürk Ortaokulu'ndan gelen 7.sınıf öğrencileri Ateş Güler ve Eymen Alp Yılmaz 'Doğadan Sofraya' projesini tanıttılar. Projede Tunceli'deki biyoçeşitliliği amaçladıklarını söyleyen Güler, "Amacımız dağda yetişen bitkileri sofralara koymak. Hem daha sağlıklı oluyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tunceli'deki halkta ve öğrencilerde devamlılığı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Yılmaz ise "Projemizde ilk olarak ev hanımlarına dağıtılması için tarif defteri oluşturuldu. Daha sonra okul panosu oluşturduk. Diğer okullardaki farkındalığı arttırmak için sunumlar yaptık. Bu şekilde projemizi ilerletmeyi amaçladık" diye konuştu.

'PLASTİĞİN GALALİTE DÖNÜŞÜMÜ' PROJESİ

İstanbul'da özel bir ortaokulun 7. Sınıf öğrencileri Selin Mira Özkaynak, Sahra Brisbane-Flynn ve Esila Alyanak ile 6. Sınıf öğrencisi Maya Öztürk 'Plastiğin Galalite Dönüşümü' projesini anlattı.

ÖZKAYNAK: SADECE SÜT VE SİRKEDEN YAPILAN GALALİTİN OYUNCAK OLMASI HAKKINDA BİR PROJE BULDUK

Özkaynak, "Biz bu projemize başlamadan önce grupça ne yapacağımızı çok düşündük. Başlamadan önce öğretmenlerimizin desteği çok oldu. Öğretmenlerimizin yardımıyla 0 - 3 yaş arasındaki çocuklar için sadece süt ve sirkeden yapılan galalitin oyuncak olması hakkında bir proje bulduk. Çünkü bu yaş aralığındaki çocuklar plastik maddeleri ağızlarına atabildiği için onların sağlığı açısından tehlikeli olabiliyor. Bizde bu yüzden sadece süt ve sirke kullandık. Bu nedenle çevre dostu bir oyuncak oldu" diye konuştu.

Plastiğin uzun sürede çözüldüğünü aktaran Brisbane-Flynn ise "Bizim projemizin ismi plastiğin galalite dönüşü. Galalit dediğimiz şey aslında plastik. Bu doğada plastikten çok daha kısa sürede çözülüyor. Çünkü sadece süt ve sirkeden yapılıyor. Yapım aşamasında peynire çok benziyor. Galalit madde miktarına bağlı olarak 5 yıla kadar çözülebilir. Bizim yaptığımız modellemeler küçük boyutlu olduğu için çözülme süreci birkaç ay sürüyor" ifadelerini kullandı.

Galaliti nasıl tasarlayacaklarını düşününce yaratıcılıklarını kullandıklarını aktaran Öztürk, "Renklendirirken deney yaptık. İlk doğal boya kullanmak istedik. Kurumadan önce boya atacaktık. Yaptığımız boya havuç su şeker karışımından oluşuyordu. O şekilde hazırladık. O da uzun süreçti. Birkaç gün sonra küflendiğini gördük. Sonra kendimiz farklı boyalarla boyadık" dedi.

Alyanak, "Biz projemizi yaygınlaştırmak amacıyla ilk önce 4. sınıf öğrencilerine sunum ve anket hazırladık. İlk anketten sonra tekrar anket yaptık. Böylece ikinci ankette galalitin ne olduğunu öğrenmiş oldular" diye konuştu.

PROJELER VE ÖDÜLLER

En Cesur Proje Ödülü

Kim korkar böcekten?/ Alanya BİLSEM /Proje Alanı: Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı

En Korumacı Proje Ödülü

Kayalık Habitatlarda Bartın Geveni/ Akçamescit Ortaokulu (Bartın)

En Yenilikçi Proje Ödülü

Algler'in insan gıdası olabilmesi mümkün mü?/İzmir Özel Türk Koleji

En İş Birlikçi Proje Ödülü

Yeşil Güç: Okulun İklim ve Enerji Dönüşümü /Çayırova REYSAŞ Lojistik Ortaokulu (Kocaeli)

En Lezzetli Proje Ödülü

Doğadan Sofraya/ Atatürk Ortaokulu (Tunceli)

En Yeşil Proje Ödülü

TEAŞ Yıldız Ormanı/TEAŞ İstiklal Ortaokulu (Kahramanmaraş)

En Renkli Proje Ödülü

Yazalım Çizelim Yaşatalım/ Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu (Tekirdağ)

En Girişimci Proje Ödülü

Atık Topladıkça Doğa, Birey ve Girişimci Kazansın/ Anamur Bilim ve Sanat Merkez (Mersin)

En Dayanıklı/Dirençli Proje Ödülü

Balmumu yiyecek kesesi yapımı/ Ali Hikmet Pa?a Orta Okulu (Balıkesir)

En Kaşif Proje Ödülü

Plastiğin Galalithe Dönüşümü/ Burçak Eyüboğlu Ortaokulu (İstanbul)

En Tasarruflu Proje Ödülü

Bitkilerde sulama sistemi (doğayla fısıldaşabilenler kulübü)/ Atatürk Ortaokulu (İstanbul)

En Sürdürülebilir Proje Ödülü

Hava Kalitesi Tesadüf Değildir / Enerjisa İstanbul Mtal

En Araştırmacı Proje Ödülü

Değişim Yarat, Geleceği Aydınlat/ Büyükçekmece Mimar Sinan Ortaokulu (İstanbul)

En Verimli Proje Ödülü

Yağmur Suyumu Koruyorum/Özel Surp Haç Ermeni Lisesi (İstanbul)