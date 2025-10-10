Divanyolu trafiğe kapatıldı, nostaljik tramvay hizmete girdi

Sarayönü Caddeleri, artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüdüğü, nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek. Bu projenin her aşamasında emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, UKOME üyelerine, teknik ekiplere, esnafımıza ve halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu projeyi bir fikirden gerçeğe dönüştüren herkes, bu şehrin hafızasında iz bırakmıştır. Şanlıurfa artık her sabah yeniden doğan, her hizmetle yeniden tazelenen bir şehir… Bugün bu şehir, kendi tarihine yakışan bir adım daha atıyor."

"BİZ, ADETA BİR HAZİNENİN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Geç kalınmış bir projeden söz ettiklerini belirten Başkan Gülpınar, "Biz, adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tarihi kimliğe, çok özel bir geçmişe sahibiz. 12 bin yıllık bir mirastan bahsediyoruz; bu, dünyada çok az şehre nasip olabilecek bir zenginlik. Dünyanın hangi büyük şehrine giderseniz gidin, benzer projelerin hayata geçirildiğini görürsünüz. Urfa da artık bu anlamda hak ettiği yere gelecek. Şehre karşı her geçen gün artan bir ilgi ve teveccüh var. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Urfa'nın tanınırlığının hızla arttığını net şekilde görüyoruz. Bu proje, hem Şanlıurfalılar hem de şehri ziyaret eden yerli-yabancı turistler için muazzam bir kazanım olacak" diye ifade etti.

VALİ YARDIMCISI HAN: NOSTALJİK TRAMVAY ŞANLIURFA'YA KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞER KATACAK

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han da, Şanlıurfa'nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, Nostaljik Tramvay'ın kente ayrı bir kültürel ve turistik değer katacağını ifade etti. Yayalaştırma projesinin ise esnafın işlerini daha bereketli hale getireceğini vurgulayan Han, bu projeyi hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.

BAŞKAN KUŞ'TAN GÜLPINAR'A TEŞEKKÜR: "ŞANLIURFA İÇİN ANLAMLI BİR PROJE"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, Nostaljik Tramvay'ın tarihi dokuya uygun ve bu dokuya hizmet edecek anlamlı, güzel bir proje olduğunu belirtti. Projenin fikir sahiplerine şükranlarını sunan Kuş, bu projeye start verilmesini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Başkan Gülpınar ve beraberindeki heyet, projenin açılış kurdelesini kesti. Törenin devamında protokol üyeleri tramvaya binerek, Divanyolu güzergâhında kısa bir tur gerçekleştirdi. Ardından alanda incelemelerde bulunan Gülpınar ve beraberindekileri, proje hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bu arada programa Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Aygül Kapıkayalı, Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Bakır Kama, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, Memur Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı. M.Şefik Bakay, meclis üyeleri ve muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.