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Devrim Erbil'in 'Bodrum ve Giclee' Sergisi Açıldı

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Devlet Sanatçısı ressam Devrim Erbil'in 'Bodrum ve Giclee' adlı sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı. Sergide, alüminyum üzerine giclee baskı tekniği ile hazırlanan 28 eser yer alıyor. Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Devlet Sanatçısı ressam Devrim Erbil'in "Bodrum ve Giclee" adlı sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda alüminyum üzerine giclee baskı tekniği ile hazırlanan 28 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergisinin açılışında konuşan Erbil, sanatla ilgili konuşmayı sevdiğini ifade ederek, "Çünkü sanat konuşmayınca olmayan bir olgudur. Ne kadar çok sanattan konuşulursa, ne kadar yaygınlaşırsa o kadar büyük anlam taşır. Ben büyük bir tutkuyla sanata yöneldim. Kendimi sanata adadım, yayılmasına adadım." dedi.

Sanatçı bir aile olduklarını ve yüzlerce sanatçı yetiştirdiğini belirten Erbil, konuşmasında Atatürk'e hayranlığını dile getirdi.

Sanatçının oğlu Evrim Erbil ise bu tekniği Bodrum'daki atölyelerinde uyguladıklarını, babasının yönlendirmesi ile eserlerin son halini aldığını söyledi.

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Sanat Devrim Erbil Ressam Bodrum Güncel Eylül Erbil

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