Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların rol aldığı 'Yunus Emre' adlı tiyatro oyunu, Ankara Devlet Tiyatroları AKÜN sahnesinde izleyicilerle buluştu. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetler Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuk evlerinde kalan çocuklar 'Yunus Emre' adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Devlet korumasındaki çocukların rol aldığı "Yunus Emre" oyunu izleyicilerle buluştu

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların rol aldığı "Yunus Emre" adlı tiyatro oyunu, Ankara Devlet Tiyatroları AKÜN sahnesinde izleyicilerle buluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetler Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuk evlerinde kalan çocuklar "Yunus Emre" adlı tiyatro oyununu sahneledi. "Hayata Köprü Sanat" projesi çerçevesinde izleyicilerle buluşan oyunun yönetmenliğini Mehmet Tahir İkiler üstlendi. Oyun sonrası konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, en büyük yatırımlarının insana, eğitime ve gençlerin gelişimine olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ise, "Projenin sürekliliği adına gerekli revizeler yapılmış ve 'Hayata Köprü Sanat' projesiyle çocuklarımız adına yapılan çalışmalara ivme kazandırılmıştır. Kuruluşlarımızdan hizmet alan çocuklarımız tarafından hazırlanan ve Yunus Emre'nin hayatını anlatan 'Mevlam görelim neyler' tiyatro gösterisini bu anlamda çok kıymetli buluyoruz. Sizlerin hem fiziksel hem de psikolojik ve ahlaki gelişiminiz için gerekli şartların temini, bizlerin temel görevleri arasındadır. Sanatçının ifadesiyle tiyatro yaşama sevinci, insanın insana ulaşması, kendine ulaşmasıdır. Geçmişi, günümüzü, geleceği anlamamızın bir yoludur" dedi.

"Yunus Emre" tiyatro oyununu izlemeye gelenler, çocukların kendi yaptıkları el sanatları sergisine de büyük ilgi gösterdi.