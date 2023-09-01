Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için bu sabah Venedik'e uçan Özdemir, havaalanında görüntülendi.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 2 Eylül'de 21'incisi düzenlenecek olan Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir, 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü layık görüldü.

TÖRENE DAVET EDİLDİ

Adım Farah dizisindeki performansıyla alkış toplayan Demet Özdemir'in başarısı sınırları aştı. Güzel oyuncu, İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulan ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nden davet aldı.

TEK ÖDÜL OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demet Özdemir, "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almak için bu sabah Venedik'e uçtu. Kineo Ödül Töreni, İzleyiciler ve jüri tarafından belirlenen tek ödül olma özelliği taşıyor.