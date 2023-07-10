Demet Akbağ, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri başkanı olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri başkanlığını Demet Akbağ yapacak.

Festivalde; en iyi filme 350 bin lira, en iyi yönetmene 75 bin lira, en iyi oyuncuya da 30 bin lira para ödülü verilecek.

Altın Portakal Film Festivali'nin de başkanı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutlanacağı bu yılda, festivalin 60'ıncı kez sinemasever ile buluşmasından büyük onur duyduklarını söyledi. Başkan Böcek, "Bu yıl, bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti'mizin en köklü festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivalimiz 60'ıncı yılını kutluyor. Cumhuriyetimizin izinde devam ettirdiğimiz festivalimiz için çalışmalara başladık. Göreve geldiğimiz ilk yıl, evine geri dönen Ulusal Yarışma bölümlerinde yine yılın en yeni filmleri izleyiciyle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl çok değerli bir sanatçı; tiyatro, sinema ve televizyonun en üretken isimlerinden usta oyuncu Demet Akbağ başkanlık edecek. Festivalimiz kapsamında sinema sektörü, bu yıl toplam 1 milyon 945 bin lira ödül ile desteklenecek. Ekim ayında sinemanın kalbi yine Antalya'da atacak" dedi.

14 KATEGORİDE ÖDÜLLER VERİLECEK

14 kategoride Altın Portakal'ların sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları ve Uluslararası Yarışma'da toplam 1 milyon 275 bin lira değerinde ödül dağıtılacak. Festivalde, en iyi filme 350 bin lira, en iyi yönetmene 75 bin lira, en iyi oyuncuya da 30 bin lira para ödülü verilecek. Antalya Film Forum 10'uncu yaşında 5 ayrı platformda toplam 550 bin lira değerinde ödül vermeye devam edecek. Geçen yıl başlatılan Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması da 2'nci yılında 120 bin lira ödül vererek, edebiyat ve sinema dünyasına desteğini sürdürecek.

DEMET AKBAĞ, İKİ KEZ ALTIN PORTAKAL ALDI

Jüri Başkanı Demet Akbağ, 1994 yılında 'Tersine Dünya' filmindeki performansı ile Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 30 yıl boyunca unutulmaz tiyatro oyunlarında, filmlerde ve televizyon dizilerinde başarılı performanslara imza atan Akbağ, 2001 yılında 'Vizontele' filminde canlandırdığı 'Siti Ana' karakteri ile 'En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alarak, ikinci Altın Portakal'ını aldı. Akbağ ayrıca 2014 yılında rol aldığı Nuri Bilge Ceylan imzalı Altın Palmiye ödüllü 'Kış Uykusu' filmiyle uluslararası arenada da tanındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

ÖDÜL MİKTARLARI AÇIKLANDI

7-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde para ödülleri ise şöyle;

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü 350 bin TL

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü 100 bin TL

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100 bin TL

En İyi Yönetmen Ödülü 75 bin TL

Cahide Sonku Ödülü 50 bin TL

En İyi Senaryo Ödülü 50 bin TL

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 30 bin TL

En İyi Müzik Ödülü 30 bin TL

En İyi Kurgu Ödülü 30 bin TL

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 30 bin TL

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 30 bin TL

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 30 bin TL

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü 20 bin TL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 20 bin TL

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film Ödülü 60 bin TL

Belgesel Film Jüri Özel Ödülü 30 bin TL

ULUSAL KISA METRAF FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film Ödülü 30 bin TL

Kısa Film Jüri Özel Ödülü 20 bin TL

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Film Ödülü 120 bin TL

En İyi Yönetmen Ödülü 70 bin TL

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

ANTALYA FİLM FORUM

Uzun Metraj Pitching Ödülü (2x50 bin TL) 100 bin TL

Belgesel Film Work-in-Progress Ödülü 100 bin TL

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü 100 bin TL

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü 50 bin TL

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü 200 bin TL

EDEBİYAT UYARLAMASI SENARYO YARIŞMASI

En İyi Senaryo Ödülü 80 bin TL

Jüri Özel Ödülü 40 bin TL

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)-