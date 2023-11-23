Türkiye'nin 1923 yılı gelişmelerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen ve 2 gün süren Cumhuriyet'in ilanının 100. Yıl dönümü Uluslararası Sempozyumu sona erdi. Programa ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Cumhuriyetimizin kuruluşu, milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bir yandan geçmişimizi hatırlamamıza vesile olurken, diğer yandan da Türkiye'mizin geleceğine yönelik hedeflerimizi birlikte belirleme fırsatı sunuyor' dedi.

Türkiye'nin 1923 yılı gelişmelerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen ve 2 gün süren Cumhuriyet'in ilanının 100. Yıl dönümü Uluslararası Sempozyumu sona erdi. Programa ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Cumhuriyetimizin kuruluşu, milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bir yandan geçmişimizi hatırlamamıza vesile olurken, diğer yandan da Türkiye'mizin geleceğine yönelik hedeflerimizi birlikte belirleme fırsatı sunuyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle 21 - 22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen " Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu" sona erdi. Etkinliğin kapanış programı bugün Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi ve Toplantı Salonu'nda yapılan oturumlarla tamamlandı.

8 farklı ülkeden 47 akademisyen bildiri sundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına giden süreç ve sonrasında yaşanan gelişmelerin tartışıldığı uluslararası ölçekte gerçekleşen sempozyumda 8 farklı ülkeden 47 akademisyen bildiri sundu. İki gün boyunca süren program bir üniversitenin Edebiyat Fakültesi ve Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası'nda yapıldı. Alanında uzman isimler, akademisyen adayları ve üniversite öğrencilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte Cumhuriyet her yönüyle ele alındı.

"Milletimiz için bir dönüm noktasıdır"

Cumhuriyet'in Anadolu'nun bin yıllık esaret zincirlerini kırarak, çağdaş bir ulus devlet olma yolunda atılmış en önemli adım olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Cumhuriyetimizin kuruluşu, milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi olayın üzerinden tam 100 yıl geçti. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bir yandan geçmişimizi hatırlamamıza vesile olurken, diğer yandan da Türkiye'mizin geleceğine yönelik hedeflerimizi birlikte belirleme fırsatı sunuyor. Sempozyumda Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini, kazanımlarını ve gelecek hedeflerini farklı açılardan ele alan değerli akademisyenleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki, akademisyenlerimizin bilgi ve deneyimleri, bizlere yol gösterecek, aynı zamanda birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etme konusunda bize ilham verecektir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Adeta küllerinden yeniden doğdu

Kapanış programında konuşan üniversite Rektörü Osman Bülent Zülfikar, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği 1923 yılı birbiri ardına gerçekleşen pek çok gelişmeyi de takviminde saklıyor. Milli mücadelemiz büyük bir zaferle sonuçlandı. Elbette ki her alanda ortaya konulan en önemli gayretlerin neticesinde bu oldu. Adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu millet tabii ekonomide de sağlıkta da toplumsal hayatta da ulusal ve uluslararası politikalarda da yepyeni adımlar büyük bir kararlılıkla bunları hayata geçirmek gibi büyük bir başarıya imza attı. Bütün bu süreçleri bilimsel çalışmalara konu ediyor olmak çok önemli" dedi. - İSTANBUL