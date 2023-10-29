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Cumhuriyet'in 100. yılına özel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yurdun dört bir köşesinde coşkuyla kutlanırken İstanbul Boğazı ise muhteşem bir gösteriye şahit oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.