Cumhuriyet Balosu'nda Öğretmenlerden Coşkulu Gösterimler

YENİLİKÇİ Öğrenme Okulları (YÖM) Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ataşehir'deki Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Balosu düzenledi. Farklı illerdeki kampüslerden yaklaşık 150 öğretmen ve idari personelin katıldığı balo renkli görüntülere sahne oldu. Her okuldan katılımcılar seçtikleri bir performansı sergiledi. En büyük alkışı Atatürk'ün en sevdiği oyun olan harmandalı zeybeği aldı.

İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda farklı illerden gelen öğretmenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybeği oynadı. Cumhuriyet ruhunu yansıtan zeybek oyunu büyük alkış aldı. Vals gösterileri, milli marşlar, öğretmenlerin giydiği kıyafetler, taktıkları şapkalar ve türkülerle 1900'lü yıllara dönüldüğü gece büyük ilgi gördü.

Baloda ayrıca Atatürk köşesi oluşturuldu. Öğretmenler, açılan anı defterine Atatürk için duygu ve düşüncelerini kaleme aldı. Bando gösterileri, danslar, koronun seslendirdiği şarkılar ve milli marşlarla unutulmaz bir gece yaşandı.

'CUMHURİYETİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan geceye Amerika'da olduğu için video konferans ile katılan YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, "29 Ekim Cumhuriyet Baymamı hepimize kutlu olsun. Bu özel geceyi hazırlayan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizi, değerlerimizi YÖM Okulları olarak yaşatmaya daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

KOÇER: HEP BERABER ŞENLİK HAVASINDA KUTLAMAK İSTEDİK, HAYALİMDİ

YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Koçer ise "Öğretmenlerimizle Atatürk'ün çizdiği yolda yürümekten onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını her beraber şenlik havasında kutlamak için özel bir organizasyon yaptık. Baloda sadece öğretmenlerimiz var. Kendi çabalarıyla eski Cumhuriyet Balolarını andıracak organizasyon yaptılar. Böyle bir balo düzenlemek hayalimdi, ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Koçer, "Bizim için Cumhuriyet özgürlük, bağımsızlık, fikir eşitliği demektir. Okulumuzdaki öğrenciler, aileleri ve öğretmen arkadaşlarımız Cumhuriyet'i coşkuyla kutlamaktan keyif alır. Bu akşam Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyeceğiz, harmandalı oynayıp, vals yapacağız. O günleri canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

ÖZGEN: CUMHURİYET ATATÜRK'ÜN BİZE EMANETİ

YÖM Okulları Akademik Direktörü Şebnem Özgen de "Kurum kültürü olarak öğretmenlerimizle bir arada olmayı çok önemsiyoruz. Özellikle Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım gibi ortak değerlerin olduğu günleri ekip arkadaşlarımızla geçirmeyi hedefliyoruz. Heyecan verici bir akşam, mutluyuz. Cumhuriyet sahip olduğumuz en önemli değer. Şu anda buradaki öğretmenlere baktığımda Cumhuriyet'in ne olduğunu görüyorum. Hepsi fikri hür, vicdanı hür insanlar. Atatürk'ün en büyük emaneti biz de sonsuza kadar bu emaneti taşıyacağız ve her platformda bunu göstermeye devam edeceğiz. Bizim için bu akşam da bunun bir göstergesi" dedi.