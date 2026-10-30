CSO Ada Ankara kasım programında Atatürk için özel konserler düzenleyecek

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CSO Ada Ankara, kasım ayında Türk halk müziğinden klasik müziğe, cazdan operaya, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, kasım ayı boyunca Ziraat Bankası Ana Salon, Bankkart Mavi Salon, Tarihi Salon ve fuaye alanlarında farklı yaş gruplarına yönelik konserler, sahne gösterileri ve sanat atölyeleri düzenlenecek.

Kasım ayı etkinlikleri, 1 Kasım'da akrobasi, illüzyon ve jonglör gösterilerinden oluşan "Büyük Afrika Sirki" ile başlayacak. Aynı gün sanatçı Cengiz Özkan, Anadolu türkülerinden oluşan repertuvarıyla sahne alacak.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2 Kasım'da Ümit Yaşar Oğuzcan anısına konser verecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) ise 4 Kasım'da "Azerbaycan Gecesi", 6 Kasım'da "Steplerden Bozkır'a" konserini sunacak.

Grup Gündoğarken ve Neco, 5 Kasım'da sevilen şarkılarını seslendirecek. 6 Kasım'da Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu "Bir Tango Hikayesi" gösterisini sunacak. Aynı akşam "Candles and Echoes: Golden Swan" gösterisinde canlı orkestra ve klasik bale bir araya gelecek.

Atatürk özel konserlerle anılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yılı dolayısıyla 10 Kasım'da iki konser düzenlenecek.

Tenor Aykut Yılmaz, mezzosoprano Simay Yılmaz ve piyanist Senay Yılmaz, "Atam'a Şarkılar" konserinde sahne alacak.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise şef Suat Kılıç yönetiminde "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıyoruz - Atatürk'e Saygı Konseri"ni gerçekleştirecek.

CSO, 13 Kasım'da Prof. Gürer Aykal yönetiminde Atatürk'ü anma konseri verecek. Keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ın solist olacağı konserde, Ahmed Adnan Saygun'un Keman Konçertosu ile Bela Bartok'un, Orkestra için Konçertosu seslendirilecek.

Kasım programında ayrıca David Pena Dorantes, Orkestra Akademik Başkent, Teyfik Rodos, Kürşat Başar ve Elif Sanchez gibi isimler sanatseverlerle buluşacak.

Film müziklerinden Fazıl Say'ın "Umut Senfonisi"ne

CSO, 20 Kasım'da "Film Müzikleri Hollywood'dan Cinecitta'ya" konserini gerçekleştirecek.

Orkestra, 27 Kasım'da ise şef Murat Cem Orhan yönetiminde Fazıl Say'ın "Umut" başlıklı 4 No'lu Senfonisi'ni seslendirecek. Konserde ayrıca Mozart'ın "Sihirli Flüt" operasının uvertürü ile Sergio Azzolini'nin solistliğinde Vivaldi ve Anton Zimmermann'ın fagot konçertoları yer alacak.

Ayın son konserleri arasında Neşet Ertaş'ın eserlerinin yorumlanacağı "Bir Neşet Bin Ritim Binlerce Yürek", Ahmet Baran ve İyilik Korosunun "Rock'n Raks" ve Şefika Kutluer'in "Türk İran Dostluk Konseri" de yer alacak.

Tiyatro programında ise "Lysistrata", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ve "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunları sahnelenecek.

Çocuklar için konser, tiyatro ve sanat atölyeleri düzenlenecek

CSO Ada Ankara, kasım boyunca çocuklara yönelik konser, tiyatro, bilim gösterisi ve sanat atölyelerine de ev sahipliği yapacak.

Ankara DOB'un "Çocuklar için Müzik ve Opera" konserleri 7, 14 ve 28 Kasım'da gerçekleştirilecek. Devlet Çoksesli Çocuk Korosu 7 Kasım'da "Bize Emanet", Dinçer Özer ise 16 Kasım'da "Ritmi Yakala" konseriyle sahne alacak.

Çocuk tiyatrolarında "Aslan Kral", "Kuğu Gölü Müzikali", "Küçük Kurbağa", "Elsa Nerede", "Palyaçolar Sirki", "Tavşan ile Kaplumbağa", "Ağustos Böceği ile Karınca", "Oliver Twist", "Arı Maya", "Joey's Adventures", "Papağan Paki" ve "Alice Harikalar Diyarında" gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Atölyelerde ise geri dönüşüm malzemeleriyle heykel yapımı, taş boyama, portre, seramik, tuval çalışmaları ve Van Gogh'un eserlerinden hareketle resim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Çocuklar ayrıca "SinoLab Bilim Show" ve "Melodiler Eşliğinde Okuyarak Keşfediyorum" etkinliklerine katılabilecek.

Etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye ve bilet satışlarına CSO Ada Ankara'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA