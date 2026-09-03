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Önce ağladılar, sonra Roman havasında döktürdüler!

Önce ağladılar, sonra Roman havasında döktürdüler! Haber Videosunu İzle
Önce ağladılar, sonra Roman havasında döktürdüler!
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Çeşme’deki düğünlerinde duygusal anların ardından Roman havasıyla eğlendi. Nikâh sırasında gözyaşlarını tutamayan çift, gecenin ilerleyen saatlerinde karşılıklı Roman havası oynadı.

  • Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, dün akşam Çeşme'de deniz kenarında düzenlenen düğünle evlendi.
  • Nikâh töreni sırasında hem gelin Zeynep Bastık hem de damat Serkay Tütüncü gözyaşlarına hâkim olamadı.
  • Nikâhın ardından çift, Roman havası eşliğinde karşılıklı dans ederek eğlendi.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, dün akşam Çeşme’de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Deniz kenarında gerçekleşen nikâh töreninde duygusal anlar yaşayan çift, daha sonra eğlenceli görüntülere imza attı.

Nikâh sırasında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, anne ve babasının ağladığını görünce kendisinin de gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, törende yaşanan bu anların kendisini oldukça duygulandırdığını ifade etti.

Serkay Tütüncü de nikâh sırasında gözyaşlarını tutamadı. Çiftin duygusal anları, düğünün romantik dakikalarına sahne oldu.

DUYGUSAL ANLARIN ARDINDAN ROMAN HAVASI

Nikâhın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde eğlencenin dozu arttı. Roman havasının çalmasıyla birlikte Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü karşılıklı oynamaya başladı.

Çiftin Roman havası oynadığı anlarda neşeli görüntüler ortaya çıktı. Zeynep Bastık’ın hareketli figürlerine Serkay Tütüncü de eşlik etti.

Nikâh sırasında gözyaşlarını tutamayan ikili, kısa süre sonra Roman havasının ritmine kendini bıraktı. Çiftin karşılıklı dans ettiği anlar düğünün renkli görüntüleri arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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