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Tuzla'da Fabrika Yangını: Çok Sayıda Ekip Müdahale Ediyor

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Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı.

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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