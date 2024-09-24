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Çobankale'nin Belgeseli Yayında: Tarih ve Kültürün Derinliklerine Yolculuk

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Yalova'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan Çobankale'nin belgeseli 'Dragon Vadisi'nin Saklı Muhafızı: Çobankale' adıyla yayımlandı. Belgesel, kalenin stratejik önemi ve tarihi sırlarına ışık tutuyor. 2017'den bu yana devam eden arkeolojik kazılar ve elde edilen keşiflerle, izleyiciler Yalova'nın zengin tarihine dair yeni bilgiler ediniyor.

Çobankale'nin belgeseli çekildi

YALOVA - Yalova'nın tarihi ve kültürel mirasının en somut örneklerinden biri olan ve arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Çobankale'nin belgeseli çekildi. "Dragon Vadisi'nin Saklı Muhafızı: Çobankale" adlı belgesel, kalenin stratejik önemini, tarihi sırlarını ve bölgedeki arkeolojik keşifleri tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Yapımcılığını Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever'in üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Yahya Al gerçekleştirirken yardımcı yönetmen olarak Berkay Zengin, görüntü yönetmeni olarak Muhammed Taha Cuman projeye katkı sağladı. Belgeselin genel koordinatörlüğünü Bilal Ceylan üstlenirken, seslendirme profesyonel ses ve dublaj sanatçısı Yunus Yeşilöz tarafından yapıldı. Bölge kazıları, 2017 yılından bu yana sanat tarihçisi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Belgeselde, sanat tarihçisi Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin'in rehberliğinde Çobankale'nin gizemli yönlerine de ışık tutuluyor. Yapılan kazılarda, kalenin surlarının yapımında ölü askerlerin kemiklerinin kaynatılarak kullanıldığına dair keşifler ortaya çıkarıldı. Kalenin kapısının batı tarafında yer aldığı tespit edilirken, şapel içerisinde bulunan iki din adamının kalıntıları da kalenin dini yaşamına dair önemli bilgiler sunuyor. Bu arkeolojik keşifler, Yalova'nın tarihi derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Dragon Vadisi'nin Osmanlı tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını ve Osmanlı Devleti'nin başlangıcını işaret eden Bafeus Muharebesi'nin burada yapıldığını bahsettiği yer olan Yalova Ayazma köyünde bulunan Dragon vadisi pek çok tarihi mirası içerisinde barındırıyor.

Belgeselin fragmanı büyük bir ilgiyle karşılanmış, izleyicilerden yoğun bir talep görmüştü. Nihayet, belgeselin tamamı yayına girdi ve hem tarih meraklılarının hem de kültürel keşiflere ilgi duyanların beğenisine sunuldu. Çobankale, Bizans tarihçisi Anna Komnini tarafından da bahsedilen, ünlü arkeolog Clive Foss tarafından keşfedilen bir bölge olarak dikkat çekiyor. Kalenin ve Dragon Vadisi'nin tarihi önemi, belgesel aracılığıyla geniş kitlelere aktarılıyor.

Yapımcı Yusuf İşsver, Çobankale'nin tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti. İşsever, kazı çalışmaları devam eden tarihi mekanın belgeseliyle Yalova Film Festivali'nin Kültürel Miras kategorisinde yarışmaya girdiğini belirterek, "Doğma büyüme Yalovalıyım. Yalovalı olduğum için de ilimin tanıtılmasında rol üstlenmek istiyorum. Bu anlamda ne yapabiliri mi düşündüğümde bu belgesel fikri aklıma geldi. Daha sonrasında beraber çalışma yürüttüğümüz ekip arkadaşlarımla birlikte belgeseli çekmeye karar verdik. Yalova'nın tanıtımında da rol almasını umuyoruz. Arkada çalışan bir profesyonel bir ekip var. Çok kısa süremiz vardı. 4 gün gibi kısa bir sürede, 12 kişilik bir ekiple bu belgeseli yarışmaya yetiştirmeyi başardık. Bildiğimiz kadarıyla Çobankale'de bu tarz detaylı belgesel yapılmadı. Şuan çektiğimiz bu belgeselle Çobankale'yi ülkemize ve dünyaya tanıtmayı planlamaktayız" diye konuştu.

Çobankale'nin Belgeseli Yayında: Tarih ve Kültürün Derinliklerine Yolculuk
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Kültür Sanat

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