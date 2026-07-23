Haberler

Çatalhöyük'ün "saklı mirası" ziyarete açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Çatalhöyük'teki kazılarda gün yüzüne çıkarılan obsidyen gözlü baş, mermer topuz, çift yüzlü kap gibi 322 parça eser, 24 Temmuz itibarıyla Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyük'teki kazılarda gün yüzüne çıkarılan günlük yaşam aletleri, takılar, heykeller, figürin ve birbirinden ilginç buluntulardan oluşan 322 parça müzede sergilenecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'te 1961 yılında başlatılan ve günümüzde de sürdürülen kazı çalışmalarında heyecan uyandıran buluntular, gün yüzüne çıkarılıyor.

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Neolitik Dönem yerleşim yerinde çıkarılan binlerce yıllık eserler, düzenlenen sergide Çatalhöyük'ün zengin tarihsel mirasını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Çatalhöyük'ün sosyal yaşamına, estetik anlayışına ve defin ritüellerine ışık tutan nadide buluntular "Çatalhöyük'ün Saklı Mirası" adlı çalışmayla 24 Temmuz itibarıyla Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Obsidyen gözlü baş, mermer topuzlar ve çift yüzlü kap ilk kez sergileniyor

İlk kez sergilenecek eserler arasında yer alan "Obsidyen Gözlü Baş", önden bakıldığında kedi ya da ayı figürünü, yandan bakıldığında ise insan yüz hattını andırıyor. Boyalı ve göz kısımlarına obsidyen yerleştirilmiş sıvalı baş dikkati çekiyor.

Müzede yetişkin bir erkeğin mezarında sağ omzunun üstünde bulunan mermer topuz başı da ilk defa görücüye çıkıyor. Güç ile toplumsal statüyü temsil ettiği düşünülen topuz başlarının herhangi bir kullanım izine rastlanılmadığı ve mezar hediyesi olarak konulduğu değerlendiriliyor.

Sepet izinde sonsuz yolculuk

Neolitik dönemde bebek gömülerinde kullanılan örgü sepetlerin toprağa bıraktığı izler, binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Sepet izleri, neolitik toplumun bitkisel liflerden sepet örme konusunda gelişmiş bir zanaata sahip olduğunu ve bebek gömülerinde bu sepetleri özenle kullandığını gösteriyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden en dikkati çekenlerin başında gelen ise seramik "Çift Yüzlü Kap" geliyor.

İki tarafında insan yüzü betimlemesi bulunan kabın, günlük kullanımın ötesinde ritüel veya sembolik işleve sahip olduğu değerlendiriliyor.

Neolitik insanın estetik ve günlük yaşam izleri

Sergide, neolitik dönem insanının yalnızca hayatta kalma mücadelesi vermediğini, estetik kaygılar ve toplumsal statü kavramları üzerine de düşündüğünü ortaya koyan takı ve ziynet eşyaları öne çıkıyor.

Mermerden bilezik, yılan iskeletinden kolye

Yılan iskeleti, domuz kafatası, deniz kabuğu ve geyik dişlerinden yapılmış kolyelerin yanı sıra mermer bilezikler, milattan önce 6300'e tarihlendirilen yetişkin iskeleti, hayvan kemiklerinden imal edilmiş saç tokaları, kemik saplı bıçak ve dokuma aletleri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

Bunun yanı sıra ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Neolitik döneme ait heykelcik de serginin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

"Beğendiğim erkek ilk buluşmada eve davet ederse giderim"
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Siyasetçi, iş insanı ve hukukçular var

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Siyasetçi ve iş insanları da var
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Paravan şirketle belediyeyi soyup sanatçıları böyle kandırmışlar!

Paravan şirketle belediyeyi soyup sanatçıları böyle kandırmışlar!
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu