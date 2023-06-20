Çanakkale Zaferi konulu çocuk şarkıları yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen "Çanakkale Zaferi" konulu çocuk şarkıları beste yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği "Çanakkale Geçilmez, Mühürlediler" eseriyle Harun Keskin, ikinciliği "Bir Türkü Söylesem" eseriyle Sevan Nart, üçüncülüğü ise "Çanakkale" eseriyle İlhan Çınar elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen "Çanakkale Zaferi" konulu çocuk şarkıları beste yarışması sonuçlandı.

ÇOMÜ İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın finalinde 34 eser incelendi. Finale kalan 7 parça arasından söz, ezgi, eşlik ve prozodi yönleriyle yapılan inceleme sonucu dereceye giren eserler belirlendi.

ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu ve Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Çocuk Korosu tarafından seslendirilen eserler jüri tarafından değerlendirilmeye alınıp sonuçlar açıklandı.

Yarışmada birinciliği "Çanakkale Geçilmez, Mühürlediler" eseriyle Harun Keskin, ikinciliği "Bir Türkü Söylesem" eseriyle Sevan Nart, üçüncülüğü ise "Çanakkale" eseriyle İlhan Çınar elde etti.

Mansiyon ödülleri ise "Kınalı Kuzu" eseriyle Nur Sarpdere Tat ve Yavuz Durak ile "Kutlu Olsun Büyük Zafer" eseriyle Mehmet Akpınar'a verildi.

Etkinliğe, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.