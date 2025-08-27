Çanakkale Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos'ta başlayacak

Çanakkale, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 34 farklı noktada 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, şehirlerin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki onuncu durağı Çanakkale olacak.

Bağımsızlık uğruna verilen destansı mücadelenin simgesi ve Türk milletinin birlik ruhunu dünyaya gösterdiği yer Çanakkale, bu yıl dördüncü kez festivale ev sahipliği yapacak. Kent, 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek.

Çanakkaleliler, festival kapsamında sanatın her rengine eşlik eden sergiler aracılığıyla kentin geçmişten bugüne uzanan zengin kültürel dokusunu keşfetme şansı yakalayacak.

Filistin mücadelesine saygı duruşu: Hala Yaşıyorum

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan "Hala Yaşıyorum" sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan sergi, tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor.

Şehzadeler Sultan Oyuncak Sergisi

Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı'nda açılacak Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından özel üretilmiş 41 oyuncaktan oluşan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıma fırsatı sunacak.

Geçmişten günümüze uzanan geleneksel oyuncakların hikayeleriyle yer aldığı sergide ayrıca hatıra fotoğraf çekimlerinin yapılabildiği dev oyuncaklar Çanakkalelilerle buluşacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar, festival kapsamında İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen "Medeniyetlerin Mirası" sergisine ev sahipliği yapacak.

Çanakkale Kent Müzesi Sergi Alanı'nda düzenlenecek "Zamanın Katmanları" sergisi, sanatçı Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği eserleri aracılığıyla, İstanbul'un çok katmanlı belleğine duygusal, tarihsel ve eleştirel bir pencereden bakacak.

Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda bir şehidin günlüğü

Festival kapsamında, "Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü" sergisi, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde açılacak.

Sergide, Teğmen İbrahim Naci'nin Çanakkale Cephesi'nde tuttuğu günlüklerden seçme alıntılar yer alacak. Ziyaretçiler, onun satırlarında yer alan vatan sevgisi, gençlik hayalleri, savaşın acıları ve bir milletin direniş iradesine tanık olarak hem tarihe hem de insan ruhuna dokunan eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Bunların yanı sıra kentin farklı noktalarında çok sayıda sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Çanakkale konserlerle coşacak

Festival süresince şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Çanakkaleliler doyasıya eğlenecek. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde kurulacak ana sahnede, Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Ersay Üner, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Haluk Levent, Bengü ve Salman Tin sevenleriyle bir araya gelecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu'dan Hikayeler" ve "A. Vivaldi Dört Mevsim", Sezen Kiremit "Neydi O Şarkı?", Görkem Şen "Yaybahar", Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ise "Dardanos'ta Balkan Esintileri" konserleriyle müzikseverlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu "Sema Mukabelesi" ile Çanakkalelilerle buluşurken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve HasSak Ethno-Folk Group da konseriyle festivale renk katacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak.

Festivalde ayrıca tiyatro, söyleşi, fotomaraton, gezi, panel ile atölye çalışmaları düzenlenecek.

Şehit denizciler 72 yıl sonra anı dalışıyla anılacak

Türk denizcilik tarihinin en acı olaylarından biri olan TCG Dumlupınar denizaltısının 1953'te Çanakkale Boğazı'nda batışı sonucu şehit düşen 81 denizci, 72 yıl sonra anlamlı bir etkinlikle anılacak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Çanakkale Boğaz Komutanlığı koordinasyonunda, TCG Dumlupınar denizaltısına "Saygı dalışı" düzenlenecek.

Dalışta, derin su karışım gaz dalgıçlarından oluşan 3-4 kişilik profesyonel ekip, şehit denizcilerin aziz hatırasına özel olarak hazırlanan anı plaketini denizaltının bulunduğu noktaya bırakacak.

Ayrıca, 4-7 Eylül tarihlerinde Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda "Çanakkale Anı Dalışı" etkinlikleri düzenlenecek.

Uluslararası sualtı fotoğraf yarışması

Dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenecek "Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması", Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tüm dünyaya tanıtacak.

Birinci Dünya Savaşı'na sahne olan Çanakkale sularındaki Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda yer alan savaş batıkları, sualtı fotoğrafçıları ve videografçılar tarafından belgelenerek kültürel mirasın korunmasına ve uluslararası tanıtımın güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Dalgıçlar tarafından fotoğraflanacak batıklar, 20. yüzyılın en büyük deniz savaşlarından birine dair somut kanıtlar ve anlatılar sunacak.

Festival çocuk etkinlikleriyle şenlenecek

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" miniklerin buluşma noktası olacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca Çocuk Köyü'nde olacak.

Çocuklar, "Ali Baba'nın Çiftliği Tematik Alan", "Aselsan" ve "Kaligrafi Sanat Köşesi" gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenme fırsatı yakalayacak. TRT Market'te ise TRT'nin sevilen lisanslı ürünlerine ulaşabilecekler.

Ayrıca "Robotik Kodlama", "Tarih Koruyucuları", "Çocuk Oyun Şenliği", "Gelincik Neden Kırmızı?" etkinlikleri de festival kapsamında minik Çanakkalelileri ağırlayacak.

Lezzet noktaları

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, ünlü şefler Çanakkale'de belirlenen 10 "Lezzet Noktası" restoranında yöresel yemekler yapacak.

Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere Çanakkale'de unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel lezzet de misafirlerle buluşacak. Girişlerine özel olarak tasarlanmış "Lezzet Noktası" logoları yerleştirilen restoranlar, Çanakkalelilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak.