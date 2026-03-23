Bursa'da 'Zer-i Nab' tezhip sergisi açıldı

Bursa'da 6 sanatçı tarafından hazırlanan "Zer-i Nab" tezhip sanatı sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosluğu'nun katkılarıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tayyare Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide sanatçılar Berrin Abbasoğlu, Emine Güngör Tuştaş, Fatma Akkoyunlu, Halide Bayıroğlu, Mine Eyisoylu ve Özgür Selma Zeki'nin eserleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Kuzey Makedonya'nın Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik bağlarına sahip iki dost ülke olduğunu söyledi.

Bedzeti, bu ilişkilerin, ticaret, yatırım, eğitim ve kültür alanlarında artarak iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirdiğini belirterek, "Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu olarak bu dostluğun güçlenmesine katkı sunan çalışmalarımız kapsamında bu sergiyi Bursa'ya kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Tezhip sanatının bir medeniyetin ruhunu, inancını ve estetik anlayışını yansıtan kültürel bir miras olduğunu ifade eden Bedzeti, şunları kaydetti:

"Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve günümüze uzanan bu zarif sanat, sanatkarların sabırla işlediği motiflerle adeta zamana meydan okumaktadır. Bugün burada sergilenen her bir eser günlerin, haftaların, hatta ayların emeğini taşıyor. Her motifte bir incelik, her desende bir anlam, her altın varakta bir sabır saklıdır. Bu yönüyle tezhip sanatı bizlere aceleci çağımızda sabrın ve inceliğin kıymetini yeniden hatırlatmaktadır. Kültür ve sanatının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması hepinizin ortak sorumluluğudur. Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği olarak kalmasın aynı zamanda gönüllerimize dokunan bir ilham vesilesi olsun."

Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz de tezhip sanatının çok incelikli ve estetik yönü yüksek bir sanat dalı olduğunu aktararak, "Geleneksel Türk İslam sanatlarının en önemlilerinden tezhip sanatı eserlerinden sergilendiği bir programda olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli sanatkarlarımıza bu eserleri bizlerle buluşturdukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Sergiyi hazırlayan sanatçıları temsilen konuşan Özgür Selma Zeki de serginin adını taşıyan "Zer-i Nab"ın "saf altın" manasına geldiğini aktardı.

Zeki, emekleri için Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosluğu'na ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç ile Milli Saraylar Sanat Kurulu Üyesi Nilüfer Kurfeyz de açılışta birer konuşma yaparak sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra alanı gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

54 tezhip eserinden oluşan sergi, Tayyare Kültür Merkezi'nde 4 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.