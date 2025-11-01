Bursa'da Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazar Alev Alatlı'ya ilişkin, "Onu tanıyan, hayatında en ufak bir sözünden etkilenip bir dönüşüme sebep olan herkesin bir şeyler üretmesi, söylemesi gerekiyor. Çünkü Alev Alatlı öyle isterdi." dedi.

Göktaş, Yıldırım Belediyesince yaptırılan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Alatlı'nın anlatılmaz, yaşanır bir kişi olduğunu söyledi.

Alatlı'yı tanıma şerefine nail olduğunu belirten Göktaş, "Belçika'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olma sürecimde, akabinde 2015 yılında sözde Ermeni soykırımının 100. yılında, Belçika parlamentosunda görev yaptığımda, sözde Ermeni soykırımını tanımadığım için partimden ihraç olduğumda, 'İşte sana söylemiştim, Batı'nın ikiyüzlülüğünü.' dediğini dün gibi hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Önemli bir fikir insanı olan Alatlı'nın, herkesin hayatına dokunan eserler bıraktığını dile getiren Göktaş, "Bugün o eserleri yaşatmak hepimizin görevi. Sadece eserlerini değil, düşüncelerini, fikirlerini... Eser ve fikir üretmeyi de bizlere, hepimize öğretti." diye konuştu.

Göktaş, Alatlı'nın eserlerinin çağın ötesinde olduğunu belirterek, "Kendisi ülkemiz için çok değerli bir fikir insanıydı. Onun fikirlerinin, isminin bu güzel mekanda yaşatılması, ayrıca gurur verici." ifadesini kullandı.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezinde, düşünce üreten, bugünü, dünyayı tartışan ve yeni eserler üreten entelektüeller yetişeceğini söyleyen Göktaş, "Onu tanıyan, hayatında en ufak bir sözünden etkilenip bir dönüşüme sebep olan herkesin bir şeyler üretmesi, söylemesi gerekiyor. Çünkü Alev Alatlı öyle isterdi." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da entelektüel fakirliğin diz boyu olduğu, karabasan gibi toplumların üzerine çöktüğü bir dönemde Alev Alatlı'nın bir çağlayan gibi topluma katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gazze'de yakıcı bir insanlık dramı yaşandığına işaret eden Ala, "Alev Hoca yaşıyor olsaydı onun için bu, sürpriz değildi. Hayatını adadı. 1986'da Filistin Özgürlük Madalyası'nı, Filistin halkının haklı mücadelesi ve özgürlük savaşına verdiği destek dolayısıyla aldı." diye konuştu.

Alatlı'nın, Batı'yı, Batı'nın ikiyüzlülüğünü anlattığını ifade eden Ala, "Toplumumuza da İslam dünyasında da 'Kendi kendinizi kandırmayın. Bir şeyin yasal olması yetmez, helal olması da gerekir.' diye kafamıza çaktı. Onun hakkını ödeyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Alev Alatlı'yı anlatmaya zaman yetse kelimelerin yetmeyeceğini, kelimeler yetse duyguların yetmeyeceğini belirterek, onu anlatmaya değil, anlamaya çalışanlardan olduklarını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Alev Alatlı'nın kelimelerinin, ufkunun ve düşüncelerinin yaşamaya devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, şehre dair kalıcı düşünceler üretmeyi, akademik çalışmalarla şehir pratiklerini buluşturmayı, geleneğin birikimiyle geleceğin vizyonu arasında köprü kurmayı, kültürel sermayeyi artırmayı hedefleyen önemli bir entelektüel platformdur. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen akademik çalışmalar, araştırmalar, kültürel etkinlikler, sanat üretimleri ve gençlik faaliyetleriyle kültür iklimine güçlü katkılar sunacağız."

"Keşke burada olsaydı, görebilseydi"

Alatlı'nın kızı ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan da annesinin hayatını, fikirlerini, eserlerini ve çalışmalarını anlattı.

Annesinin isminin merkeze verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktan, "Annem burada olsaydı 'Orada kimse var mı?' sorusunun bir karşılığı olduğunu görmekten büyük mutluluk duyacaktı. Annemin tanınmasını sağlayan ilk 4 kitabının üst başlığı, 'Orada kimse var mı?' çığlığıdır. Bugün bunun cevabını aldığımı düşünüyorum. Keşke burada olsaydı, yanımızda, görebilseydi." dedi.

"Annem, hayatının merkezine her zaman Türkiye'yi koydu. Türkiye'yi insanıyla, acısıyla, umutlarıyla, her şeyiyle canıgönülden sevdi." diyen Aktan, Türkiye'yi 'bir sürgünü çiçeğe dururken bir sürgünü kuruyan, bir başka sürgünü de meyve veren bir böğürtlen çalısı'na benzeten Alatlı'nın, bunu düşünüp içinin umutla dolduğunu, herkese de bu bakış açısını tavsiye ettiğini aktardı.

Aktan, merkezin Alev Alatlı'nın fikri hicretinin bir anıtı haline geleceğine inandığını ifade ederek, "Burada üretilen her fikir, tartışılan her düşünce, ülkemizin geleceği için bir umut tohumu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Alatlı'nın yakın arkadaşı sanatçı Günseli Kato da merkezin hayırlı olmasını dileyerek, "Alev Alatlı deyince düşüncelerimiz, geleceğe karşı heyecan ve umut doluyor. Ben öyle hissediyorum." dedi.

Açılış töreninde, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular da konuşma yaptı.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ipek fabrikası olarak inşa edilen, sonraları köşk ve yetimhane olarak da kullanılan tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı, restorasyonun ardından yazar Alev Alatlı'nın adını taşıyan sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Kentin önemli sivil mimari örneklerinden olan, 4 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu 168 yıllık tarihi yapı, Yıldırım Belediyesince yapılan 3 yıllık restorasyonun ardından yeniden ayağa kaldırıldı.

Sosyal yaşam merkezi olarak faaliyetine başlayan, kafeterya, kütüphane, sergi, toplantı ve konferans salonları bulunan tarihi yapıda, 2 Şubat 2024'te yaşamını yitiren yazar Alev Alatlı'nın adı yaşatılacak.