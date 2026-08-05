Nilda'yı hayattan koparan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hastane dönüşü nöbetçi eczaneden ilaç alan kardeşini kaldırımda bekleyen genç kadının yanına motosikletle gelen caninin peş peşe ateş ettiği, Nilda Müge Şahin’in kanlar içinde yere yığıldığı ve kardeşinin panik içinde eczaneden koşarak ablasının yanına geldiği anlar saniye saniye yer aldı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN HAPİS YATIP TAHLİYE OLMUŞ

Gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından kaçan saldırganın, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) olduğu belirlendi. Saldırganın kabarık sabıkası ise pes dedirtti: Ilgın’ın, 2021 yılında Beşiktaş’ta hemşire Ceylan G.’yi bıçakladığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

ACILI AİLENİN İSYANI: DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK

Talihsiz genç kadının ailesi, şüphelinin Nilda Müge Şahin’e uzun süredir platonik ilgi duyduğunu ve genç kadını sürekli rahatsız edip tehdit ettiğini öne sürdü. Tehditler nedeniyle daha önce defalarca resmi makamlara başvurduklarını belirten acılı aile duruma isyan etti. Zanlının 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanıp ceza almasına rağmen serbest dolaşması bir cana daha mal oldu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç kadının katilini yakalamak için polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.