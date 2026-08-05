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Nilda'yı hayattan koparan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Nilda'yı hayattan koparan saldırının görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Nilda'yı hayattan koparan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Şişli’de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının dehşet verici güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda bekleyen genç kadının yanına motosikletle yaklaşan caninin peş peşe ateş ettiği, Nilda Müge Şahin’in kanlar içinde yere yığıldığı görülürken durumu fark eden kardeşinin panik içinde eczaneden koşarak ablasının yanına geldiği anlar saniye saniye yer aldı.

  • İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, hastane dönüşü kaldırımda beklerken motosikletli saldırganın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
  • Saldırganın eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) olduğu ve 2021'de hemşire Ceylan G.'yi bıçakladığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı.
  • Aile, şüphelinin Nilda Müge Şahin'e platonik ilgi duyduğunu, onu tehdit ettiğini ve bu nedenle defalarca resmi makamlara şikayette bulunduklarını öne sürdü.

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hastane dönüşü nöbetçi eczaneden ilaç alan kardeşini kaldırımda bekleyen genç kadının yanına motosikletle gelen caninin peş peşe ateş ettiği, Nilda Müge Şahin’in kanlar içinde yere yığıldığı ve kardeşinin panik içinde eczaneden koşarak ablasının yanına geldiği anlar saniye saniye yer aldı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN HAPİS YATIP TAHLİYE OLMUŞ

Gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından kaçan saldırganın, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) olduğu belirlendi. Saldırganın kabarık sabıkası ise pes dedirtti: Ilgın’ın, 2021 yılında Beşiktaş’ta hemşire Ceylan G.’yi bıçakladığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, ancak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

ACILI AİLENİN İSYANI: DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK 

Talihsiz genç kadının ailesi, şüphelinin Nilda Müge Şahin’e uzun süredir platonik ilgi duyduğunu ve genç kadını sürekli rahatsız edip tehdit ettiğini öne sürdü. Tehditler nedeniyle daha önce defalarca resmi makamlara başvurduklarını belirten acılı aile duruma isyan etti. Zanlının 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanıp ceza almasına rağmen serbest dolaşması bir cana daha mal oldu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç kadının katilini yakalamak için polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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