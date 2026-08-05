Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Trabzonspor’un büyük yankı uyandıran yeni transferi Muhammed Salah, kentte muhteşem bir coşkuyla karşılandı. Mısırlı yıldızı karşılamak için havalimanına giden bordo-mavili bir taraftarın sıra dışı gösterisi güne damga vurdu.

FİRAVUN KILIĞINA GİRİP KOLBASTI OYNADI

Mısırlı yıldızın gelişini kutlamak için Mısır kültürünün simgelerinden biri olan Firavun kostümü giyen çılgın bir Trabzonspor sevdalısı, arabadan inip yolun ortasında kolbastı oynamaya başladı. Firavun kılığındaki taraftarın Karadeniz fırtınasının ritmine ayak uydurduğu o renkli anlar etraftakileri kahkahaya boğdu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çevredeki taraftarların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Binlerce beğeni ve yorum alan video futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.