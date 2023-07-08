Burdur'da Antik Kentte Meclis Toplantısı Düzenlendi

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaikli odeonda (müzik evi), Gölhisar Belediyesi Meclis Toplantısı düzenlendi.

Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü Kibyra Antik Kenti'ndeki odeon, yapımından 2 bin yıl sonra belediye meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantıya başkanlık eden Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, AA muhabirine, antik kentin tanıtımını desteklemek amacıyla temmuz ayı meclis toplantısını antik dönemde meclis binası olarak da kullanılan odeonda düzenlediklerini söyledi.

Meclis binasının yapımından 2 bin yıl sonra toplantı yapmanın heyecan verici olduğunu belirten Sertbaş, "Akdeniz'in Efes'i olarak bilinen Kibyra Antik Kenti'mizde asırlar sonra ilk toplantıyı yapmak bize nasip oldu. Bu kadar ihtişamlı tarihi yapıda meclis toplantısı yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Böylesi bir tarihi ana tanıklık ettiklerinden belediye meclis üyelerimizi de tebrik ediyorum. Temmuz meclisimizde almış olduğumuz kararların ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu alanın ortaya çıkarılmasında büyük emekleri olan kazı ekibimize de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Kibyra odeonu yapım özelliğiyle eşsiz"

Meclis toplantısına katılan Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru da Kibyra'nın antik dönemde ihtişamlı kamu yapıları ve gladyatör dövüşleriyle ünlü bir kent olduğunu vurguladı.

Kazılarda edindikleri bilgiye göre, Kibyra odeon yapısının farklı işlevlerde kullanıldığını bildiklerini dile getiren Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Odeon yapısı antik kentin en ihtişamlı yapılarından biridir. Ayrıca ismi odeon olsa da yani bir müzik, konser salonu, kültürel bir işlevde kullanılmış olsa da biliyoruz ki Kibyra odeonu birçok farklı işlevde kullanılmış. Kazılarımız sonucu bunu tespit ettik. Hem kışlık bir tiyatro, bunun yanında kent meclisinin toplandığı bir yer hem de uluslararası bir mahkeme binası olarak da kullanılmış. İnşasından yaklaşık 2 bin yıl sonra orijinal işlevlerinden birine bugün tanıklık ettik. Kazı ekibi olarak bizim için tarihi bir gündü. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü odeon yaşayan bir bina işlevi gördü. Kibyra odeonu yapım özelliğiyle eşsiz çünkü orkestra bölümünde dünyada tek olma özelliğine sahip renkli mermerlerle yapılmış bir Medusa mozağimiz var. Bunun bir benzerine henüz bir yerde karşılaşmadık. Bu yönüyle de belki kentin en önemli, en süslü, en zengin kamu yapısı diyebiliriz.

Roma ve Bizans'ın mimari geleneğini yansıtan 10 bin 400 kişilik stadyumu, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, Medusa mozaiğiyle kaplı odeionu (müzik evi), geç Roma hamamı, büyük agoraları, kilisesi, ziyaretçilerini etkileyen yuvarlak planlı çeşmesiyle Kibyra Antik Kenti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor.