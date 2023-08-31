Bozüyük 30 Ağustos Zafer Bayramı Funda Arar Konseri

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konser programında Funda Arar, Bozüyüklüler için sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanı büyük bir coşku ile doldu.

Bozüyük 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Funda Arar konseri ile kutladı. Sevilen sanatçı, Bozüyüklü hayranlarıyla hasret giderirken, konser alanının tamamen dolduğu konserde şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası kapsamında gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri, kapalı pazar otoparkında yapıldı. Konser alanına giren herkese, Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı.

Programda ilk olarak sahne alan DJ Musa başarılı performansıyla Bozüyüklülerin sevgisini kazandı. Ardından sahne alan Funda Arar sevilen şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirdi. Funda Arar, sahnede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük bir saygı ve minnetle anarken 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Bozüyük. Biz sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz, bu güzel günde bizleri sizlerle buluşturan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın devamında eşiyle birlikte sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Sevgili Bozüyüklüler, sevgili gençler Bozüyük Funda Arar'la başka güzel değil mi? Biz Funda Hanım'ın ne kadar Atatürkçü olduğunu da biliyoruz. Böyle zaferler kazandırıp bize ülkemizi emanet eden büyük Atatürk'ün zaferini kutladığımız bu günde Funda Hanım ile beraber olalım istedik. Burada yer alan on binler sizin her şarkınızı kelime kelime tekrarladılar. Çok değerlisiniz bizim için" diyerek, Bozüyük seramiğinden yapılmış Atatürk plaketi ve çiçek takdim etti.

Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde Arar'ın şarkılarına, on binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Funda Arar programda ayrıca "Seni Yazdım" şarkısının nakarat bölümü olan "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, Ne geçmişte ne de bundan sonra da, Arasalar bulamazlar rüyada, Göremezler seni yazdım kalbime" kısmını sahneye yansıtılan Atatürk fotoğrafına bakarak söyledi. Şarkının bitiminde "Seni yazdık Atam kalbimize seni yazdık. Bu zaferleri bize kazandırdığın için bu güzel bayramları bize kazandırdığın için sağ olsun var olsun nurlar içinde yatsın, nurlar içinde yatsın, hep bizimlesin kalbimizdesin Atam, 30 Ağustos Zafer Bayramımız tekrar olsun" dedi.

Konser programı 10. Yıl Marşı ve havai fişek gösterisi ile sona ererken; Başkan Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Funda Arar ile birlikte izleyenlere karanfil attı.