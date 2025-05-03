Bosna Hersek Dostluk Kervanı Edirne'ye Ulaştı

"Bosna Hersek Dostluk Kervanı", Türkiye'deki son durağı Edirne'ye ulaştı.

Ülkelerinden 24 Nisan'da otobüsle yola çıkan 42 kişilik "Bosna Hersek Dostluk Kervanı", çeşitli ülkeleri ve Türkiye'deki çeşitli şehirleri ziyaret ettikten sonra Edirne'ye geldi.

Kentteki tarihi ve turistik mekanları gezen kafile, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

Dostluk Kervanı, 5 Mayıs'ta Bosna Hersek'e ulaşacak.

Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Başkanı Jasmin İmamoviç, Selimiye Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'ten yola çıktıktan sonra ilk duraklarının Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehri olduğunu söyledi.

Ülkeler arası dostluk ilişkileri kurduklarını belirten İmamoviç, "Kuzey Makedonya'dan sonra Yunanistan'ın Selanik şehrini geçerek Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'de de arkadaşlarımız var, onları ziyaret ettik, yeni dostlar edindik. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni de ziyaret ettik." dedi.

İmamoviç, İzmir'de ise Boşnak Derneği üyeleriyle bir araya gelerek kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kuşadası, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme'ye de uğradıklarından bahseden İmamoviç, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki son durağımız ise Edirne oldu. Burada da güzel dostluklar kurduk, tarihi mekanları ziyaret ettik. Amacımız, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Üç yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Aramıza dağcılar da var, onlarla da etkinlikler gerçekleştirdik. Boşnakların yaşadığı köyleri ziyaret ettik. Türkiye ile kültürel işbirliğimizi güçlendirerek yeni dostluklar kurmaya devam edeceğiz."