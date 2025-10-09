Bodrum Uluslararası Film Festivali Sona Erdi: En İyi Film 'Beyaz Salyangoz' Oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde en iyi film ödülünü 'Beyaz Salyangoz' kazandı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Uluslararası Film Festivali, Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde yapılan kapanış töreni ile sona erdi. Altı gün boyunca altı farklı mekanda gerçekleşen festivalde 15 ülkeden 19 film 34 gösterim ve sinema sektöründen onlarca uluslararası konuğun katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap ve atölye çalışmaları ile binlerce sinemasevere ulaştı.

Uluslararası yarışma seçkisinde öne çıkan yapımlardan yönetmenliğini Alexandros Voulgaris'in yaptığı Yunanistan yapımı Margo filmi jüri özel ödülüne layık görüldü. En İyi Film ödülü ise ödül heykelciğinin yanı sıra 10 bin avro ödülüne hak kazanan, yönetmenliğini Elsa Kremser ve Levin Peter'ın yaptığı Avusturya- Almanya yapımı Beyaz Salyangoz filmine verildi.