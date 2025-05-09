Bitlis'te Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başladı

BİTLİS'te bu yıl ilk kez düzenlenen ' Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' için gelen ünlü oyuncular, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Festivalin açılışı bu akşam saat 18.00'de Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kentte 'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' bugün başladı. 11 Mayıs'a kadar sürecek olan festivale, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 1700 film için başvuru yapıldı. Elemeler sonrasında 26 film finale kaldı. Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi ve çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenen Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağı belirtilirken, festival için kente gelen oyuncular tarihi ve turistik mekanları gezdi. Festival için kente gelen oyuncu Selahattin Dağdöğen, ilk defa Bitlis'e geldiğini, buradaki köprünün Mostar Köprüsü'ne benzediğini ve değerli Selçuklu eserlerinin arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'SANAT MEMLEKETE ÇOK ŞEY KATAR'

Oyuncu Yüksel Arıcı ise "Burası çok güzel bir kent. Buraya 8 yıl önce bir dizi çekimi için gelmiştim. Ahlat'ı, Muş'u, Van'ı, Tatvan'ı buraları gezdim. Onun için çok şanslıyım. Bitlis'e ikinci kez geliyorum. Burada 1'incisi düzenlenen film festivalinin hayırlı olmasını ve devamını diliyorum. Sanat memlekete çok şey katar. En azından Bitlis'in ve ilçelerinin tanınmasını sağlar. Sanat bir silahtır. Bitlis'e de bu yakışır zaten. Çünkü burası büyük bir tarihtir. Bu tarihin kıymetini bilelim. Bunu da sanatla, festivallerle tanıtalım. Mardin nasıl bu kadar çok tanınır hale geldiyse, buradaki etkinliklerde buranın tanınması için büyük fayda sağlar" dedi.

'FESTİVAL DİREKTÖRÜ OLARAK ÇOK MUTLUYUM'

Festivalde toplam 500 bin TL değerinde ödül dağıtılacağını söyleyen oyuncu Wilma Elles ise "Beş Minare Uluslararası Film Festivali Bitlis merkezde başladı. Çok yoğun bir katılım var. Protokol, basın mensupları, sanatçılar, oyuncular, yapımcılar geldi. Çok mutluyuz. Söyleşiler, film gösterimleri, açılış töreni olacak. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Eren ailesi, Ahmet Eren'e özel desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'in çok değerli aileleri var ve onlarla birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ben de festival direktörü olarak çok mutluyum. İyi ki Bitlis'e gelin gelmişim" diye konuştu. Festivalin açılışı bu akşam saat 18.00'de Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.