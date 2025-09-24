Bitlis Kalesi'nde 29 Santimetre Uzunluğunda Demir Anahtar Bulundu

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda kalenin ana giriş kapısına ait olduğu değerlendirilen 29 santimetre uzunluğunda demir anahtar bulundu.

Bitlis Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Ahlat Müzesi başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda bölgenin tarihine ışık tutan önemli bulgulara rastlandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılar, kalenin güney bölümünde yoğunlaştırıldı.

Eren Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen kazılarda Osmanlı döneminde kalenin ana giriş kapısına ait olduğu değerlendirilen 29 santimetre uzunluğunda çift dişli demir anahtar bulundu.

Çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, aynı noktada 50 metrekare büyüklüğünde tonozlu yapıya sahip saraya kabul mekanı, su sarnıçları, su künkleri (su borusu), 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs ve metal objeler ortaya çıkardı.

Yıllarca toprak altında kaldığı için oksitlenen anahtar ve taşınır kültür varlıkları, laboratuvar işlemleri, belgeleme ve fotoğraflama aşamalarından sonra Ahlat Müzesi'ne teslim edilecek.

"Diğer anahtarlardan oldukça büyük"

Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, AA muhabirine, kaledeki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl kazılarda çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığının ortaya çıkarıldığını belirten Örmek, şunları kaydetti:

"Kazıda su sarnıçları, su künkleri, geç döneme tarihlenen 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs objeleri, metal buluntular ile önemli sayabileceğimiz yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde 80 santimetre duvar kalınlığına ve tonozlu yapıya sahip saraya kabul mekanı ile kalenin güney tarafında ana giriş kapısının anahtarını ortaya çıkardık. Tonozu yıkılan kabul mekanının duvarına ve tuğla zeminine ulaştık. 29 santimetre uzunluğundaki anahtar, sivil mimarilere ait anahtarlardan farklı. Fiziksel boyutu ve çift dişli olması dolayısıyla önemli ve diğer anahtarlardan oldukça büyük."

Anahtarın tarihine ilişkin bilgi veren Örmek, "Kazı ekibince 15-16. yüzyıllara tarihlendirilen saraya kabul mekanı ve anahtarla ilgili çalışma devam ediyor. Buluntular, belgeleme, fotoğraflama ve yayın aşamasından sonra Ahlat Müzesi'ne teslim edilecek. Kazı çalışmaları bittikten sonra kalede basit bakım, onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacak." diye konuştu.