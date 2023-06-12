Beşiri'de kütüphane temeli atıldı

BATMAN - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in katılımıyla Beşiri İlçe Halk Kütüphanesi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batman Valiliği ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yapılacak olan Beşiri İlçe Halk Kütüphanesi temel atma töreni yapıldı. Temel atma töreninde konuşan Vali Canalp, vatandaşın kütüphanede ders çalışmak için sıra bekleyebiliyorsa yapacakları şeyin o kuyrukları, o sıraları bitirmek olduğunu söyledi.

Beşiri'de yapmış oldukları kütüphanenin bir benzerini yarın Sason'da yapacaklarını belirten Canalp, "Önümüzdeki yıl burada yapmış olduğumuz bir benzerini Kozluk'ta inşallah temelini atacağız. Ama yatırımlarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. İlçelerin dışında şehir merkezinde de 4 yeni kütüphane kuracağız. Bu kuracağımız 4 kütüphaneden sonra hedefimiz ilk etapta yüzde 45'ler nispetinde olan kapasite artışını daha sonra yüzde 90'a çıkardık. Şu anki mevcut haliyle bile bu kapasite artışımızın yeni projelerle beraber yüzde 135'e tekabül ediyor. Böylelikle en güzel, en kaliteli, en uygun fırsatı çocuklarımıza sağlamış olacağız" dedi.

Amaçlarının yapacakları kütüphanelerde sadece kapasiteyi artırmak olmadığını ifade eden Vali Canalp, "Hem mimarisiyle hem işleyişiyle her tarafa, Türkiye'nin her yerinde temsil kabiliyeti olan binalar yapmaktır. Yapacağımız tüm kütüphanelerin tamamı hem ilçelerimizin, hem şehirlerimizin görüntüsüne de estetik olarak da değer katacak. Beşiri'de böyle bir kütüphane yapmak çok güzel, çok anlamlı. Bu kütüphaneyi yan tarafında yapacağımız gençlik merkeziyle beraber taçlandırmak çok daha anlamlı olacak. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Törene, Vali Ekrem Canalp'in yanı sıra AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Gezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı ve İl Özel İdare Sekreteri Abdulkadir Özer katıldı.